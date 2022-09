Life

Δημήτρης Κουκουνίτσας: Γεννήθηκε με εγκεφαλοπάθεια και κατάφερε να γίνει γυμναστής (βίντεο)

Την αναπηρία του σε δύναμη, κατόρθωσε να μετατρέψει ο Δημήτρης Κουκουνίτσας, που μίλησε στον ΑΝΤ1 για το πώς η γυμναστική στάθηκε το πιο ισχυρό κίνητρο, για να αλλάξει τη ζωή του. ​

"Είμαι ο Δημήτρης είμαι μπαμπάς δύο υπέροχων πλασμάτων , είμαι 45 ετών, τα έκλεισα πρίν λίγες μέρες, δουλέυω σαν γυμναστής, γεννήθηκα με κάποια υποξαιμία. Δέν οξυγονώθηκε ο εγκέφαλος."

Τα μάτια του λάμπουν και αποπνέει σιγουριά. Είναι η στιγμή που ο Δημήτρης Κουκουνίτσας, ο γυμναστής με το εκ γενετής πρόβλημα υγείας εγκεφαλοπάθειας και παραπληγίας "ορθώνει ανάστημα" και μας παραδίδει μαθήματα ζωής .

"Oλη η αριστερή μου πλευρά δέν λειτουργεί , όπως λειτουργεί η δικιά σας, κατάφερα όμως μέσα απο την γυμναστική και την θελησή μου για ζωή. "

O Δημήτρης μπορεί να μην είχε τους ίδιους ρυθμούς με τα άλλα παιδιά, αυτό όμως δεν το εμπόδισε στο να εξελειχθεί , να ακολουθήσει την μεγαλύτερη του "αγάπη'" την γυμναστική και να κάνει οικογένεια. Προστάτες και καθοδηγητές στην διαδρομή του, οι γονείς του .

"Δεν ήθελα ποτέ να διαφέρω απο τα άλλα παιδιά, σ αυτό όμως συντέλεσαν το οικογενειακό μου περιβάλλον. Κάποιοι άνθρωποι που πίστεψαν σε μένα"

Κινητήριος δύναμη για τον Δημήτρη είναι η γυμναστική. Mάλιστα το 2019, έλαβε μέρος σε αγώνες Πανελλήνιας σωματικής διάπλασης . ".Ανάμεσα σε αυτόυς που γυμνάζει, είναι και ο γνωστός ηθοπόιός Λεωνίδας Κακόυρης .

"Πρίν εφτά μήνες , γνώρισα τον Δημήτρη και εκεί είδα έναν άνθρωπο όπου το μεγαλέιο της ψυχής του είναι μοναδικό. Εναν άνθρωπο που παρ΄ όλο τις προβλέψεις, ότι δεν θα μπορέσει να προχωρήσει, πηγε πολύπιο πέρα"

Tον ερχόμενο Χειμώνα ο Δημήτρης θα ξεκινήσει μαθήματα "Κίνητρα Ομιλίας" σε δήμους που έχουν δομές για ΑΜΕΑ.

