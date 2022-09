Αθλητικά

Ολυμπιακός - Ιωνικός: Με 3άρα “καθάρισαν” οι “ερυθρόλευκοι”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι «ερυθρόλευκοι» έφτασαν τους επτά βαθμούς και πήραν ψυχολογία για την πρεμιέρα των ομίλων του Europa League κόντρα στη Ναντ.



Αν και δυσκολεύτηκε σε μεγάλο μέρος της αναμέτρησης, ο Ολυμπιακός επικράτησε με 3-1 του Ιωνικού στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», σε παιχνίδι για την 3η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League.

Η ομάδα του Κάρλος Κορμπεράν πέτυχε δυο γκολ στο πρώτο μέρος, με τους Ανδρέα Μπουχαλάκη (17’) και Πεπ Μπιελ (45’), ωστόσο το γκολ του Χαβιέ Μεντόσα (49’) έδωσε θάρρος στους Νικαιώτες. Εν τέλει, με πέναλτι ο Γιουσέφ Ελ Αραμπί (90’+5’) διαμόρφωσε το τελικό 3-1.

Οι «ερυθρόλευκοι» ναι μεν μπήκαν με ενθουσιασμό στο ματς, απόρροια και της μεταγραφής του Μαρσέλο, ωστόσο ήταν ασύνδετοι. Μάλιστα, ο Ιωνικός ήταν αυτός που απείλησε πρώτος, στο 11’, αλλά το σουτ του Βασίλη Μάντζη ήταν άστοχο.

Έξι λεπτά μετά, όμως, οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν, όταν από κόρνερ του Μπιελ, η μπάλα στρώθηκε στον Μπουχαλάκη που με τεχνικό σουτ άνοιξε το σκορ. Ο Ολυμπιακός πίεσε αλλά οι φιλοξενούμενοι κρατούσαν σχετικά εύκολα.

Κι αν ο Αλεϊς Ρομαό ήταν πιο ψύχραιμος στο 40’, θα μπορούσε να κάνει τη ζημιά στην πρώην ομάδα του. Στο τέλος του πρώτου μέρους, όμως, η ατομική ποιότητα του Μπιελ και του Χουάνγκ Ουί Τζο, έδωσαν τη δυνατότητα στον Ισπανό μεσοεπιθετικό να πετύχει το παρθενικό του γκολ με τους Πειραιώτες για το 2-0.

Με το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, ο Ιωνικός ευτύχησε να μειώσει. Το φάουλ του Μεντόσα στο 49’ ήταν «άπιαστο» για τον Τόμας Βατσλίκ, αλλά και το πρώτο φετινό για την ομάδα του Δημήτρη Σπανού.

Στο 53’, όμως, ο Τσέχος τερματοφύλακας του Ολυμπιακού απέτρεψε την ισοφάριση στην καρφωτή κεφαλιά του Μάντζη. Στο 56’ ο Ουί Τζο αστόχησε προ κενής εστίας, έπειτα από ωραία ενέργεια του Κόνραντ ντε λα Φουέντε με το ρυθμό να πέφτει στη συνέχεια.

Στο 90’, από πάσα του Χουάνγκ Ιν-Μπέομ, ο Λαζάρ Ραντζέλοβιτς τράνταξε με δεξί σουτ το οριζόντιο δοκάρι του Χουτεσιώτη. Στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Γιώργος Βαλεριάνος τράβηξε την μπλούζα του Ραντζέλοβιτς εντός περιοχής, με τον Ελ Αραμπί να ευστοχεί για το τελικό 3-1.

Οι «ερυθρόλευκοι» έφτασαν τους επτά βαθμούς και πήραν ψυχολογία για την πρεμιέρα των ομίλων του Europa League κόντρα στη Ναντ (Πέμπτη 8/9, 22:00 – «Μποζουάρ), ενώ ο Ιωνικός πήρε πάλι το χειροκρότημα αλλά όχι βαθμό.

Οι συνθέσεις:

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Κάρλος Κορμπεράν): Βατσλίκ, Μπουχαλάκης, Ουί Τζο (60’ Ελ Αραμπί), Μασούρας (66’ Ραντζέλοβιτς), Μπιελ (75’ Εμβιλά), Μπα, Αβιλα (66’ Ρέτσος), Ιν-Μπέομ, Ντε λα Φουέντε (75’ Ροντρίγκες), Μανωλάς, Ρέαμπτσιουκ.

ΙΩΝΙΚΟΣ (Δημήτρης Σπανός): Χουτεσιώτης, Αντούνες, Μεντόσα, Βαλεριάνος, Τσιγκρίνσκι, Μύγας, Ρομαό, Μίλο (82’ Κάνιας), Φαντιγκά (46’ Μάσας), Αοσμαν, Μάντζης (83’ Ιωαννίδης).

Ειδήσεις σήμερα:

Δημήτρης Κουκουνίτσας: Γεννήθηκε με εγκεφαλοπάθεια και κατάφερε να γίνει γυμναστής (βίντεο)

Έκρηξη στην Αχαρνών: Η Μάγδα Τσαγγάνη περιγράφει στον ΑΝΤ1 την περιπέτεια που έζησε (βίντεο)

Κεφαλονιά: Νεκρός ένας από τους κωπηλάτες που περισυνελέγησαν