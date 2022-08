Αθλητικά

Ιωνικός – Λεβαδειακός: “Λευκή” ισοπαλία στη Νεάπολη

Και οι δύο ομάδες, πανηγύρισαν τους πρώτους βαθμούς στο πρωτάθλημα, μετά τις ήττες τους στην 1η αγωνιστική.

H πρώτη «λευκή» ισοπαλία του εφετινού πρωταθλήματος της Super League σημειώθηκε στη Νεάπολη, με τον Ιωνικό και τον Λεβαδειακό να μένουν στο 0-0, στην πρεμιέρα της 2ης αγωνιστικής. Ωστόσο και οι δύο πανηγύρισαν τους πρώτους βαθμούς στο πρωτάθλημα, μετά τις ήττες τους στην 1η αγωνιστική.

Ο Ιωνικός μπήκε δυναμικά στο παιχνίδι και με πρωταγωνιστή τον Άοσμαν προσπάθησε να ανοίξει γρήγορα το σκορ. Στο 8΄ ο Σύριος είχε την πρώτη του μεγάλη ευκαιρία, αλλά δεν κατάφερε να σπρώξει την μπάλα στα δίχτυα, ενώ στο 11΄ η εκτέλεση φάουλ του βρήκε δοκάρι.

Ο Λεβαδειακός έγινε απειλητικός στο 13΄, όταν ο Κωνσταντινίδης αστόχησε μέσα στην περιοχή, ενώ στη συνέχεια και μέχρι το τέλος του ημιχρόνου οι δύο ομάδες κατέβασαν ταχύτητα.

Στην επανάληψη οι φιλοξενούμενοι είχαν την κατοχή της μπάλας, αλλά τα μακρινά σουτ τους δεν ανησύχησαν τον Ιωνικό, που ανέβασε και πάλι στροφές, είχε πολλές ευκαιρίες, αλλά δεν κατάφερε να βρει τον δρόμο προς τα δίχτυα, με το σκορ να μην αλλάζει μέχρι το σφύριγμα της λήξης.

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ζαμπαλάς (Ηπείρου)

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Αντούνες, Ρομαό, Μύγας - Βρακάς, Μουτίνιο

Οι συνθέσεις:

ΙΩΝΙΚΟΣ (Δημήτρης Σπανός): Χουτεσιώτης, Βαλεριάνος, Τσιγκρίνσκι, Μύγας, Άοσμαν, Μασάς (66΄Λοβέρα), Ρομαό, Αντούνες, Μεντόσα (66΄Μεντόσα), Μάντζης, Ιωαννίδης (66΄Ελευθεριάδης).

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ (Γιάννης Ταουσιάνης): Μάρκοβιτς, Κωνσταντινίδης, Τζημόπουλος (64΄Μπαχανάκ), Βινίσιους (85΄Λιάγκας), Βήχος, Μουτίνιο(46΄Λούα Λούα), Μεχία, Μπελμόντ, Βρακάς (85΄Τσιριγώτης), Δούμτσιος, Συμελίδης (75΄Χάμοντ).

