NASA – “Artemis 1”: Ακυρώθηκε ξανά η εκτόξευση της αποστολής στην Σελήνη

Η εκτόξευση του νέου μεγα-πυραύλου της NASA με προορισμό τη Σελήνη ακυρώθηκε και πάλι την τελευταία στιγμή.



Η εκτόξευση του νέου μεγα-πυραύλου της Αμερικανικής Διαστημικής Υπηρεσίας (ΝΑΣΑ) με προορισμό τη Σελήνη ακυρώθηκε και πάλι το Σάββατο την τελευταία στιγμή, για δεύτερη φορά μέσα σε λιγότερο από μία εβδομάδα, ανακοίνωσε η ΝΑΣΑ, που δεν κατάφερε να επιλύσει ένα πρόβλημα διαρροής καυσίμου κατά την πλήρωση των δεξαμενών του πυραύλου.

Η εκτόξευση μπορεί να μετατεθεί σε μεταγενέστερη ημερομηνία, όμως οι ομάδες της ΝΑΣΑ θα πρέπει να αναλύσουν όλα τα δεδομένα προτού ορίσουν μια νέα ημερομηνία.

Η δοκιμαστική αποστολή Άρτεμις 1, χωρίς πλήρωμα, αναμένεται να σημαδέψει την αρχή του μεγάλου αμερικανικού διαστημικού προγράμματος επιστροφής στη Σελήνη, που έχει σκοπό να εγκαθιδρύσει εκεί διαρκή παρουσία, επιτρέποντας στη συνέχεια για τη χρησιμοποιήσει ως εφαλτήριο προς τον Άρη.

