Κοινωνία

Ληστής έβγαλε όπλο κατά τη σύλληψή του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νεαρός κατηγορούμενος για ληστείες έκανε την κίνηση να βγάλει όπλο κατά τη σύλληψή του.

Συνελήφθη, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, στην περιοχή του Ζωγράφου, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αθηνών, 23χρονος που κατηγορείται για σύσταση συμμορίας που διέπραττε ληστείες κατά συρροή και κατ' εξακολούθηση, παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και για βία κατά υπαλλήλων. Παράλληλα, αναζητούνται οι συνεργοί του.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, στο πλαίσιο διερεύνησης τεσσάρων ένοπλων ληστειών, που διαπράχθηκαν διαδοχικά πρωινές ώρες χθες, Σάββατο 3 Σεπτεμβρίου, σε δύο πρατήρια υγρών καυσίμων και σε ισάριθμα περίπτερα σε Αργυρούπολη, Βύρωνα, Υμηττό και Ηλιούπολη, ταυτοποιήθηκε ο 23χρονος ως ένας εκ των δραστών των ληστειών και μετά από αναζητήσεις, εντοπίστηκε μέσα σε κατάστημα στου Ζωγράφου.

Κατά την είσοδο των αστυνομικών στο κατάστημα ο 23χρονος έβγαλε πιστόλι από τσαντάκι που κρατούσε και επιχείρησε να κάνει χρήση αυτού. Οι αστυνομικοί τον ακινητοποίησαν και τον αφόπλισαν, παρά την σθεναρή αντίστασή του.

Στην κατοχή του κατηγορούμενου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: Πιστόλι με φυσίγγιο στη θαλάμη και γεμιστήρα με 6 φυσίγγια και το χρηματικό ποσό των 2.000 ευρώ

Από την αστυνομική έρευνα διαπιστώθηκε ότι ο 23χρονος ήταν κατηγορούμενος για ληστείες και είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψής του.

Ειδήσεις σήμερα:

Νέα Φιλαδέλφεια: Φωτιά σε μπιραρία

Βόλος: Γάμος με κομβόι από νταλίκες και κόρνες (βίντεο)

Πνευμονία στην Αργεντινή: Η λεγιονέλλα υπεύθυνη για τους θανάτους