Συνελήφθη 23χρονος για ένοπλες ληστείες σε βενζινάδικα και περίπτερα

Σε ποιες περιοχές "χτύπησε" ο νεαρός μέσα σε λίγες ώρες. Έρευνα για τη συμμετοχή του και σε άλλες ληστείες.



Συνελήφθη το μεσημέρι του Σαββάτου από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αθηνών 23χρονος για τέσσερις ένοπλες ληστείες.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο νεαρός λίγες ώρες νωρίτερα, είχε διαπράξει διαδοχικά τέσσερις ένοπλες ληστείες σε δυο πρατήρια υγρών καυσίμων και σε δυο περίπτερα σε Ηλιούπολη, Αργυρούπολη, Βύρωνα και Υμηττό.

Η έρευνα για την συμμετοχή του 23χρονου και σε άλλες παρόμοιες περιπτώσεις συνεχίζεται.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση για το θέμα.

