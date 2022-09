Οικονομία

Ακρίβεια: Ανατιμήσεις “φωτιά” σε βασικά προϊόντα (βίντεο)

Μεγάλες ανατιμήσεις σε τουλάχιστον 500 προϊόντα ευρείας κατανάλωσης, κάνουν ποδαρικό μαζί με τον Σεπτέμβριο. Ποια είναι τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα.

Του Βαγγέλη Κοκολάκου

Ανατιμήσεις φωτιά σε τουλάχιστον 500 προϊόντα ευρείας κατανάλωσης, κάνουν ποδαρικό μαζί με τον Σεπτέμβριο. Οι υψηλές τιμές σε συνδυασμό με την ακρίβεια στο ηλεκτρικό ρεύμα και τα καύσιμα προκαλούν ισχυρό πλήγμα στις οικονομικά ευάλωτες ομάδες.

Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύει η Real News της Κυριακής θα αυξηθούν οι τιμές σε 35 βασικές κατηγορίες προϊόντων. Οι νέες αυξήσεις αναμένεται να περάσουν σταδιακά στα ράφια των σούπερ μάρκετ, ανάλογα με τα αποθέματα των προϊόντων που διαθέτουν στις αποθήκες τους.

Ενδεικτικά μερικά από τα προϊόντα των οποίων οι τιμές θα αυξηθούν είναι οι φυσικοί χυμοί έως 16%, 15% τα κατεψυγμένα ψάρια, 13% τα τυριά, το ρύζι, 9% τα ζυμαρικά και το γάλα εβαπορέ, 8% , 6% ο ελληνικός καφές, 5% το ελαιόλαδο και 3 έως 5% το κρέας.



- φυσικοί χυμοί έως 16%

- κατεψυγμένα ψάρια έως 15%

- τυριά έως 13%

- ρύζι έως10%

- ζυμαρικά έως 9%

- γάλα εβαπορέ 8%

-ελληνικός καφες 6%

- ελαιόλαδο 5%

- κρέας 3-5%

Και οι πολίτες φαίνεται πως δεν έχουν να αντιμετωπίσουν μόνο τις ανατιμήσεις. Σύμφωνα με καταγγελίες που έχουν φτάσει στο Ινστιτούτο Καταναλωτών, παρατηρείται ένα τρικ με τις τιμές των προϊόντων από το ράφι μέχρι το ταμείο

Ο κ. Λεχουρίτης, Πρόεδρος του ΙΝΚΑ αναφέρει «να βλέπουμε τι τιμή έχει στο ράφι και τι τιμή έχει στο ταμείο. Παρατηρείται το φαινόμενο να υπάρχει διαφορά στο ράφι από ότι στο ταμείο. Αυτό δημιουργεί τεράστια προβλήματα διότι δεν μπορεί μια φορά να είσαι λάθος, δεύτερη να είσαι λάθος και να συνεχίζεται το ίδιο λάθος. Υπάρχουν αρκετές εκατοντάδες καταγγελίες για τέτοιου είδους συμπεριφορές».



Καταναλωτές αναφέρουν για τις αυξήσεις στα ράφια «Μεγάλη διαφορά αμφιβάλω αν θα μπορέσουμε παρόλο που έχουμε καλό εισόδημα».

«Πολύ καιρό τώρα έχουν πάρει την ανηφόρα. Μπορεί να έδινες 50 και τώρα 80 μπορεί και διπλάσια».

Στο οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης αναζητούν τρόπους αντιμετώπισης της ακρίβειας. Αυτό που τονίζεται πάντως είναι ότι οι έλεγχοι θα συνεχισθούν με αμείωτη ένταση σε όλη την αγορά και σε όλη την αλυσίδα παραγωγής, εμπορίας και πώλησης προϊόντων.

