Πολιτική

Σακελλαροπούλου: Στα εγκαίνια της έκθεσης “Κόρη της Θήρας” (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

«Η σημασία που έχει το Αιγαίο, οι Κυκλάδες, αλλά και ο πολιτισμός, όχι μόνο είναι κεφάλαιο για τον τόπο μας, αλλά έχει τη φοβερή δύναμη να θεραπεύει την αγωνία της ψυχής μας», ανέφερε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου παρέστη σήμερα στα εγκαίνια της περιοδικής έκθεσης της «Κόρης της Θήρας» στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Σαντορίνης και εξήρε την Εφορεία Κυκλάδων, το υπουργείο και τον δήμο γι' αυτό το σημαντικό έργο που αποδίδεται σήμερα στο κοινό.

Όπως δήλωσε η κ. Σακελλαροπούλου: «Χθες βρέθηκα, με ιδιαίτερη συγκίνηση, στα εγκαίνια του εξαιρετικού έργου αποκατάστασης της Επισκοπής στη Σίκινο. Σήμερα, ανταποκρινόμενη πρόθυμα, με χαρά μπορώ να πω, στην πρόταση του δημάρχου Θήρας και της υπουργού Πολιτισμού, βρίσκομαι εδώ, στη Σαντορίνη, όπου, 22 χρόνια μετά την ανακάλυψή του, εκτίθεται για πρώτη φορά στο κοινό το εξαιρετικής ομορφιάς άγαλμα της Αρχαϊκής Περιόδου «Κόρη της Θήρας».

Παράλληλα, τόνισε: «Η σημασία που έχει το Αιγαίο, οι Κυκλάδες, αλλά και ο πολιτισμός, όχι μόνο είναι κεφάλαιο για τον τόπο μας, αλλά έχει τη φοβερή δύναμη να θεραπεύει την αγωνία της ψυχής μας, ιδιαίτερα σε δύσκολες περιόδους. Θα ήθελα για άλλη μία φορά να συγχαρώ την Εφορεία Κυκλάδων, το υπουργείο και τον δήμο γι' αυτό το σημαντικό έργο που αποδίδεται σήμερα στο κοινό».

Στη συνέχεια, η κυρία Σακελλαρόπουλου επισκέφθηκε το Μουσείο Προϊστορικής Θήρας και ξεναγήθηκε στην έκθεση «Θηραϊκές τοιχογραφίες-Ο θησαυρός του Προϊστορικού Αιγαίου».

Ειδήσεις σήμερα:

Κολύμβηση: “Χάλκινος” ο Σοφικίτης στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα

Αίγινα: Νεκρός 18χρονος ψαροντουφεκάς

Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ: έντονα φαινόμενα από το βράδυ της Κυριακής