Life

Mad Clip: Συγκίνηση στο μνημόσυνο για τον έναν χρόνο από τον θάνατό του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μεγάλη συγκίνηση του πατέρα του αγαπημένου τράπερ. Τι δήλωσε για τη μεγάλη αυτή απώλεια και ποιους ευχαρίστησε.





Θλίψη προκάλεσε η είδηση του αιφνίδιου θανάτου του Mad Clip, που έφυγε από τη ζωή στις 2 Σεπτεμβρίου του 2021 μετά από τροχαίο που είχε με το αυτοκίνητό του στην Λεωφόρο Αθήνας και Φανερωμένης στη Βουλιαγμένη Αττικής.

Σήμερα το πρωί και συγκεκριμένα λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι, στο κοιμητήριο του Παλαιού Φαλήρου τελέστηκε το μνημόσυνο για τον ένα χρόνο από τον θάνατο του τράπερ.

Συγγενείς, φίλοι και θαυμαστές του Mad Clip συγκεντρώθηκαν στο σημείο προκειμένου να τιμήσουν τη μνήμη του.

Ο πατέρας του Mad Clip, Δημήτρης Αναστασόπουλος εμφανίστηκε συγκινημένος μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες και δήλωσε: «Είναι μεγάλη η απώλεια του γιου μας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κόσμο που ήρθε σήμερα να τιμήσει τη μνήμη του παιδιού μας. Αυτές οι στιγμές είναι δύσκολες. Θα ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους φανς του γιου μας που τον αγάπησαν τόσο πολύ και τους αγαπούσε και αυτός. Θέλω να εκφράσω τα θερμά μου συλληπητήρια σε όλες τις μανάδες που έχασαν σε τροχαία ατυχήματα τα παιδιά τους».

Δείτε φωτογραφίες στο fthis.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Κολύμβηση: “Χάλκινος” ο Σοφικίτης στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα

Αίγινα: Νεκρός 18χρονος ψαροντουφεκάς

Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ: έντονα φαινόμενα από το βράδυ της Κυριακής