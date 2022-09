Αθλητικά

Eurobasket: Η Γεωργία έριξε στο καναβάτσο την Τουρκία στη δεύτερη παράταση

Μετά από αποβολές, παιχνίδι "θρίλερ" και δύο παρατάσεις, η Γεωργία του Ηλία Ζούρου μένει ζωντανή για πρόκριση στους "16". Έκανε τα εύκολα... δύσκολα η Γαλλία



Στη 2η παράταση κρίθηκε η αναμέτρηση Τουρκία-Γεωργία, με την «οικοδέσποινα» του 1ου ομίλου, να επικρατεί με 88-83, στην Τιφλίδα, στην 3η αγωνιστική και να πανηγυρίζει την πρώτη νίκη της, στο Ευρωμπάσκετ 2022. Καμία ομάδα δεν ήθελε να... χάσει και τα νεύρα ήταν πολλά, με αποτέλεσμα ν' αποβληθούν οι Φουρκάν Κορκμάζ και Ντούντα Σανάτζε 4 λεπτά πριν την ολοκλήρωση της κανονικής διάρκειας, ενώ αποβλήθηκε και ο Ομοσπονδιακός τεχνικός της Τουρκίας, Εργκίν Αταμάν, 21΄΄ πριν το τέλος της δεύτερης παράτασης, όταν διαμαρτυρήθηκε για αντιαθλητικό φάουλ στον Τσεντί Οσμάν.

Ο Αλεξάντερ Μαμουκελασβίλι ήταν ο πρώτος σκόρερ της Γεωργίας με 20 πόντους και 12 ριμπάουντ, ενώ ο Τάντους ΜακΦάντεν είχε 17 πόντους, 6 ασίστ και 4 ριμπάουντ. Οι δυο τους ήταν οι μεγάλοι πρωταγωνιστές της Γεωργίας που τα έδωσε όλα απόψε για να... σπάσει το ρόδι. Από 15 πόντους για την ομάδα του Ηλία Ζούρου είχαν οι Αντρονικασβίλι και Σερμαντίνι, ενώ 13 πρόσθεσε ο Ντούντα Σανάτζε.

Για την Τουρκία που υπέστη την πρώτη ήττα της, ο πάουερ φόργουορντ των Χιούστον Ρόκετς Αλπερέν Σενγκούν πέτυχε 21 πόντους και μάζεψε 9 ριμπάουντ, ο Σανλί είχε 15 πόντους και 9 ριμπάουντ, ο Οσμάν 13 με 2/10 τρίποντα και 11 ο Μελί Μαχμούτογλου.

Την Τρίτη (6/9), στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής του 1ου ομίλου, η Τουρκία αντιμετωπίζει το Βέλγιο στις 14:30, ενώ η Γεωργία θα βρει στον δρόμο της τη Βουλγαρία στις 20:00.

Τα δεκάλεπτα: 25-19, 33-36, 49-53, 68-68 κ.α. 75-75 1η παρ., 83-88 2η παρ.

Στα τέλη της 4ης περιόδου, ο Μαμουκελασβίλι έδωσε προβάδισμα στη Γεωργία, με λέι απ, για το 63-64 κι ενώ απέμεναν 3 λεπτά. Ο Μαχμούτογλου με 2/2 βολές, μετά από φάουλ του Σερμαντίνι, έβαλε εκ νέου την Τουρκία στην πρωτοπορία 65-64). Ο Σανλί έκοψε τον Αντρονικασβίλι, ο ΜακΦάντεν πήρε το επιθετικό ριμπάουντ και αστόχησε σε τρίποντο και σταμάτησε με φάουλ τον Τσεντί Οσμάν. Ο τελευταίος ευστόχησε σε 1 βολή (66-64), για να ισοφαρίσει για τη Γεωργία ο Μαμουκελασβίλι (66-66) με εναπομείναντα χρόνο 1:17΄΄. Ακολούθησε άστοχο σουτ τριών πόντων του Λάρκιν, ενώ ούτε ο ΜακΦάντεν βρήκε στόχο για τη Γεωργία σε τρίποντο. Τελικά, ο Αλπερέν Σενγκούν με κάρφωμα έκανε το 68-66 στα 11΄΄, για να βάλει εξαιρετική ασίστ ο ΜακΦάντεν στον Μαμουκελασβίλι και ο τελευταίος να στείλει το παιχνίδι στην παράταση (68-68).

Στην πρώτη παράταση, η Τουρκία ξέφυγε με +5 (74-69) χάρη σε τρίποντο του Σανλί, δίποντο του Οσμάν και βολή από τον Μαχμούτογλου. Ο Τάντους ΜακΦάντεν, όμως αρνήθηκε να χάσει και δύο διαδοχικά τρίποντα έφερε τη Γεωργία στο +1 (74-75). Ο Μαμουκελασβίλι χρεώθηκε με φάουλ στον Σενγκούν, αυτός έβαλε τη μία βολή (75-75) και το παιχνίδι οδηγήθηκε σε δεύτερη παράταση, αφού ο ΜακΦάντεν ήταν άστοχος σε δύο προσπάθειες για τρεις και ενδιάμεσα δεν είχε μπει και το τρίποντο του Τσεντί Οσμάν.

Ο Μαμουκελασβίλι πέτυχε τους 4 πρώτους πόντους της Γεωργίας στη 2η παράταση (77-79), για να καρφώσει ο Μπεκαουρί (77-81). Οσμάν και Σενγκούν έφεραν το παιχνίδι στα ίσα (81-81). Ο Μαμουκελασβίλι απάντησε με τρεις (81-84) και απέμεναν 1:26΄΄. Ο Σέιν Λάρκιν πήρε την προσπάθεια για τρίποντο στα 30΄΄ χωρίς... τύχη, με τον Μαμουκελασβίλι να παίρνει το κρίσιμο αμυντικό ριμπάουντ. Κι όταν ο Οσμάν χρεώθηκε με αντιαθλητικό φάουλ στον Ράτι Αντρονικασβίλι, στα 21΄΄, η πλάστιγγα έγειρε υπέρ της «οικοδέσποινας» του 1ου ομίλου. Οι έντονες διαμαρτυρίες του Εργκίν Αταμάν είχαν ως αποτέλεσμα να χρεωθεί με δύο διαδοχικές τεχνικές ποινές και ν' αποβληθεί. Ο ΜακΦάντεν είχε 1/2 βολές, ο Αντρονικασβίλι έβαλε και τις δύο, ενώ ο ΜακΦάντεν επέστρεψε στη γραμμή των βολών και πέτυχε 2 ακόμη, για το 81-88. Ο αγώνας ολοκληρώθηκε με κάρφωμα του Σενγκούν... αλλά ήταν πια αργά για την Τουρκία, αφού απέμεναν 2΄΄.

Έκανε τα εύκολα... δύσκολα η Γαλλία

Η Γαλλία πέτυχε τη δεύτερη νίκη της στον 2ο όμιλο του Ευρωμπάσκετ 2022, επικρατώντας με 78-74 της Ουγγαρίας, αν και είχε προηγηθεί ακόμη και με +15 πόντους, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής. Οι «τρικολόρ» έθεσαν τις βάσεις για το θετικό αποτέλεσμα στην 3η περίοδο, διάστημα στο οποίο έκαναν επιμέρους σκορ 25-14 για να ξεφύγουν με 67-53 στο 30ο λεπτό, χάρη στην υπεροχή τους στη ρακέτα. Όμως, στο 4ο δεκάλεπτο, οι παίκτες του Βενσάν Κολέ χαλάρωσαν και επέτρεψαν στους Ούγγρους να διεκδικήσουν τη νίκη, μειώνοντας στο καλάθι (74-72) με τρίποντο του Άνταμ Χανγκά 1:04΄΄ πριν τη λήξη. Ο Ερτέλ δεν κατάφερε να ευστοχήσει από τη γραμμή του τριπόντου, ενώ άστοχος για τρεις αποδείχτηκε και ο Νταβίντ Βοϊβόντα που αντικατέστησε τον Χανγκά. Ο Βοϊβόντα σταμάτησε με φάουλ τον Αλμπισί στα 15΄΄, με τον Γάλλο πόιντ γκαρντ ν' αστοχεί και στις δύο βολές. Οι Γάλλοι πήραν το ριμπάουντ, όμως και ο Ρόσκο Άλεν δεν είχε άλλη επιλογή από το να κάνει φάουλ στον Γιαμπουσέλε που έβαλε και τις δύο βολές για το 76-72 στα 14΄΄. Ο Ρόσκο Άλεν κάρφωσε (76-74), οι Γάλλοι είχαν δικά τους 11΄΄ και ο Μπένκε σταμάτησε τον χρόνο κάνοντας φάουλ στον Φουρνιέ στα 9΄΄. Ο γκαρντ των Νικς με 2/2 διαμόρφωσε το 78-74. Ο Βαραντί αστόχησε σε τρεις, με τον Τέρι Τάρπεϊ να μαζεύει το ριμπάουντ για να πάρει μια αγχωτική νίκη η Γαλλία.

Οι «μπλε» που έκαναν το 2-1 στον 2ο όμιλο, είχαν πρώτο σκόρερ τον πάουερ φόργουορντ της Ρεάλ Μαδρίτης Γκερσόν Γιαμπουσέλε (17π.). Ο σέντερ των Μινεσότα Τίμπεργουλβς Ρούντι Γκομπέρ είχε συγκομιδή 15 πόντους και 9 ριμπάουντ, ο γκαρντ των Νιου Γιορκ Νικς Εβάν Φουρνιέ τέλειωσε το ματς με 12 πόντους και 5 ασίστ, ενώ ο Βενσάν Πουαριέ πρόσθεσε 10 πόντους (και 5 ριμπάουντ).

Όμως, οι Γάλλοι της Ρεάλ Μαδρίτης, Γιαμπουσέλε και Πουαριέ είδαν τον συμπαίκτη τους στη «βασίλισσα» και αντίπαλό τους απόψε, Άνταμ Χανγκά, να τους απειλεί, αφού πέτυχε 18 πόντους, μάζεψε 4 ριμπάουντ και μοίρασε 3 ασίστ. Ο Μπένεντεκ Βαράντι (9π.) ήταν από τους συντελεστές της προσπάθειας για ανατροπή της Ουγγαρίας στο τελευταίο δεκάλεπτο. Οι Ούγγροι δεν... έσπασαν το ρόδι παρά την υπερπροσπάθεια και μετρούν τρεις ήττες.

Στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής, την Τρίτη (6/9), η Γαλλία θα βρει στον δρόμο της τη Βοσνία/Ερζεγοβίνη στις 15:30, ενώ για τις 18:15 έχει προγραμματιστεί το τζάμπολ Ουγγαρία-Λιθουανία.

Τα δεκάλεπτα: 21-17, 42-39, 67-53, 78-74

