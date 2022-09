Αθλητικά

Eurobasket: Πρώτη νίκη η Γαλλία, αήττητη η Σερβία, “αυτόχειρες” οι Εσθονοί

Την πρώτη νίκη τους στο Ευρωμπάσκετ πέτυχαν οι Γάλλοι, επικρατώντας της Λιθουανίας. Με double double του Γιόκιτς η δεύτερη νίκη της Σερβίας. «Προπόνηση» με Γεωργία η Ισπανία.



Την πρώτη νίκη τους στο Ευρωμπάσκετ 2022 πέτυχαν οι Γάλλοι, επικρατώντας με 77-73, της Λιθουανίας, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής του 2ου ομίλου. Οι Λιθουανοί είχαν προηγηθεί ακόμη και με +13, αλλά ο Εβάν Φουρνιέ δεν θα επέτρεπε μία δεύτερη διαδοχική ήττα για τους «μπλε» μετά από αυτήν από τη Γερμανία στην πρεμιέρα. Ο σούτινγκ γκαρντ των Νιου Γιορκ Νικς είχε συγκομιδή 27 πόντους, 5 ριμπάουντ και 3 ασίστ. Συγκεκριμένα, η τελευταία φορά που οι Λιθουανοί διατηρούσαν την πρωτοπορία ήταν 6 λεπτά πριν το φινάλε, όταν ο Ρόκας Γιοκουμπάιτις διαμόρφωσε το 64-62. Οι «τρικολόρ», όμως απάντησαν με επιμέρους σκορ 9-15, με τον Φουρνιέ να ευστοχεί σε τρίποντο, τον Τομά Ερτέλ να σκοράρει, να μοιράζει ασίστ και να κλέβει και τον έτερο ΝΒΑερ της Γαλλίας, Ρούντι Γκομπέρ να καρφώνει εντυπωσιακά.

Η Λιθουανία όχι μόνο υπέστη μία δεύτερη ήττα, αλλά είδε και τον παίκτη του Παναθηναϊκού, Μάριους Γκριγκόνις να συγκρούεται με τον Τομά Ερτέλ, 1':54'' πριν από τη λήξη, να μην μπορεί να πατήσει το πόδι του και ν' αποχωρεί για τα αποδυτήρια. Από τη «Λιέτουβα», οι Βαλαντσιούνας και Γιοκουμπάιτις είχαν 15 και 14 πόντους αντίστοιχα, ο Γκριγκόνις 13 πόντους και 12 ο Μπραζντέικις.

Την Κυριακή (4/9), η Γαλλία είναι φαβορί στο ματς με την Ουγγαρία στις 21:30, ενώ η Λιθουανία θα... προσπαθήσει να «σπάσει το ρόδι» απέναντι στην «οικοδέσποινα» του 2ου ομίλου, Γερμανία στις 15:30

Τα δεκάλεπτα: 25-23, 41-40, 56-50, 73-77

«Προπόνηση» με Γεωργία η Ισπανία

Μετά τη Βουλγαρία, η Ισπανία ξεπέρασε άνετα και τη Γεωργία η Ισπανία, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής του 1ου ομίλου στο Ευρωμπάσκετ 2022. Η «Φούρια Ρόχα» δεν δυσκολεύτηκε απέναντι στην «οικοδέσποινα» του Ηλία Ζούρου, στην Τιφλίδα και με κορυφαίους τους Βίλι Ερνανγκόμεθ (14π., 7ρ.) και Λορέντζο Μπράουν (12π.) έφτασε σε... ρυθμούς προπόνησης στο θετικό αποτέλεσμα, με 90-64.

Με 23 ασίστ (5 ο Μπράουν, 4 ο Χάιμε Φερνάντεθ) και μόλις 4 λάθη (14 η Γεωργία), η Ισπανία δεν απειλήθηκε ποτέ από τους γηπεδούχους. Ο Ράτι Αντρονικασβίλι ήταν ο πρώτος σκόρερ της Γεωργίας με 13 πόντους, ενώ από 10 πρόσθεσαν για τους ηττημένους οι Αλεξάντερ Μαμουκελασβίλι και Γκιόργκι Σερμαντίνι

Οι Ίβηρες έχουν στόχο την 3η νίκη απέναντι στο Βέλγιο αύριο, Κυριακή (4/9, 17:15), ενώ η Γεωργία που δεν έχει ... σπάσει το ρόδι, στις 20:00, έχει δύσκολη αποστολή απέναντι στην Τουρκία.

Τα δεκάλεπτα: 16-18, 31-40, 47-71, 64-90

Με double double του Γιόκιτς η δεύτερη νίκη της Σερβίας

Η Σερβία παρέμεινε αήττητη στον 4ο όμιλο του Ευρωμπάσκετ 2022, φτάνοντας σε μία άνετη δεύτερη νίκη, με 81-68, επί της Τσεχίας.

Ο Νίκολα Γιόκιτς σημείωσε double double, με 18 πόντους και 11 ριμπάουντ. Διψήφιοι για την ομάδα του Σβέτισλαβ Πέσιτς που δεν χρειάστηκε να... πατήσει γκάζι ήταν και οι Βασίλιε Μίτσιτς (13π., 6ασ., 4ρ.), Βάνια Μαρίνκοβιτς (11π.) και Νίκολα Κάλινιτς (10π.). Για τους ηττημένους για δεύτερο αγώνα στο Ευρωμπάσκετ Τσέχους από 13 πόντους σημείωσαν οι Βόιτεκ Χρούμπαν και Βιτ Κρέιτσι.

Η Σερβία αντιμετωπίζει τη Δευτέρα (5/9) στις 22:00 τη Φινλανδία, ενώ η Τσεχία παίρνει θέση στο τζάμπολ απέναντι στην Ολλανδία, στις 18:30.

Τα δεκάλεπτα: 15-20, 25-43, 49-60, 68-81

"Αυτόχειρες" οι Εσθονοί, δύο στα δύο η Ουκρανία

Μετά από ένα συγκλονιστικό φινάλε, η Ουκρανία «έκλεψε» τη νίκη από την διαρκώς προπορευόμενη Εσθονία, επικρατώντας με 74-73, για να διπλασιάσει τις νίκες της στον 3ο όμιλο του Ευρωμπάσκετ 2022, αυτού της εθνικής. Οι Ουκρανοί προσπέρασαν για πρώτη φορά 55΄΄ πριν τη λήξη χάρη σε λέι απ του Ίλια Σιντόροφ! Ο Κερ Κρίσα (9π., 8 ασ.) πήγε να... εκβιάσει το φάουλ σε προσπάθεια για τρεις πόντους, όμως οι διαιτητές υπέδειξαν πως το φάουλ από τον Σιντόροφ είχε γίνει πριν σηκωθεί για το μακρινό σουτ και απέμεναν 7,4 δεύτερα για την Εσθονία. Μετά το τάιμ άουτ, ο Κριστιάν Κουλαμάε πήρε ένα τρίποντο εκτός ισορροπίας από την κορυφή χωρίς τύχη και οι Ουκρανοί πανηγύριζαν σαν τρελοί μία νίκη... πάνω στη γραμμή του φίνις. Οι Εσθονοί που έμειναν στο... μηδέν σε δύο αγώνες (είχαν ηττηθεί 83-62 από την Ιταλία στην πρεμιέρα) είχαν κι άλλον λόγο να είναι δυσαρεστημένοι, αφού έχασαν μία τεράστια ευκαιρία να πετύχουν τη δεύτερη ιστορική νίκη τους σε τελική φάση, στις δύο συμμετοχές που μετρούν εδώ και περίπου 20 χρόνια (σ.σ. συγκεκριμένα από το 1993). Μάλιστα, η μοναδική νίκη που έχουν πετύχει οι Εσθονοί ήταν το 2015... απέναντι στην Ουκρανία, στη φάση των ομίλων!

Μεγάλος πρωταγωνιστής για την Ουκρανία δεν ήταν άλλος από τον... σούτινγκ γκαρντ των Τορόντο Ράπτορς Σβιάτοσλαβ Μιχάλιουκ, ο οποίος πέτυχε 18 πόντους, μάζεψε 4 ριμπάουντ, έκανε 3 κλεψίματα και μοίρασε 2 ασίστ. Ο Μιχάλιουκ είχε μειώσει και σε 73-72, όταν ο Κότσαρ πριν αστόχησε στη μία από τις δύο βολές για την Εσθονία σε ένα τόσο κρίσιμο σημείο. Ο Βολοντιμίρ Χερούν πρόσθεσε 12 πόντους, 11 ο Ίλια Σιντόροφ με το τελευταίο καλάθι να είναι το πλέον καθοριστικό και από 10 οι Ιβάν Τκατσένκο και Ισούφ Σάνον. Ο Μπόγκνταν Μπλίζνιουκ μάζεψε 9 ριμπάουντ για την ομάδα του Μαξίμ Μίχελσον.

Η Εσθονία είχε προηγηθεί ακόμη και με +10, αλλά εν τέλει δεν... ήπιε νερό. Ο Μάικ-Κάλεβ Κότσαρ αναδείχτηκε πρώτος σκόρερ της Εσθονίας με 17 πόντους, ενώ μάζεψε και 9 ριμπάουντ, ο Κριστιάν Κουλαμάε πέτυχε 11 και 10 ο Χένρι Ντρελ.

Στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής του 3ου ομίλου, η Εσθονία αντιμετωπίζει την Κροατία στις 15:15, ενώ η Ουκρανία έχει δύσκολη αποστολή απέναντι στην «οικοδέσποινα» Ιταλία, στις 22:00.

Τα δεκάλεπτα: 21-15, 35-33, 61-56, 73-74

Δύο νίκες η Τουρκία χάρη στους Οσμάν και Σενγκούν

Με δίδυμο «φωτιά» τους δύο ΝΒΑερ, Τσεντί Οσμάν (25π., 8ρ.) και Αλπερέν Σενγκούν (20π., 9ρ., 4ασ.), η Τουρκία έκανε το δύο στα δύο, στον 1ο όμιλο του Ευρωμπάσκετ, επικρατώντας με 101-87 της Βουλγαρίας, για τη 2η αγωνιστική. Στην Τιφλίδα, οι δύο ομάδες έδωσαν «μάχη» επί τρία δεκάλεπτα, με διαρκείς εναλλαγές στο προβάδισμα έως τότε και τον double double Αλέξανδρο Βεζένκοφ (28π., 15ρ., 4ασ.) να μετρά 21 πόντους στα πρώτα τρία δεκάλεπτα για τη Βουλγαρία.

Μάλιστα, η ομάδα του Τσβέτκοφ Μπαρτσόφσκι είχε προσπεράσει ακόμη και με +7. Όμως στα πρώτα λεπτά της 4ης περιόδου, ο σμολ φόργουορντ των Κλίβελαντ Καβαλίερς Οσμάν και ο πάουερ φόργουορντ των Χιούστον Ρόκετς Σενγκούν το πήραν... προσωπικά για να μετατρέψουν οι δυο τους το 71-75 σε 73-82, την ώρα που ο Λάρκιν αν και ήταν άστοχος στα σουτ εντός πεδιάς (2/8) μοίραζε τη μία ασίστ μετά την άλλη (13π., 9ασ. συνολικά) για τους συμπαίκτες του. Για τη Βουλγαρία που είχε διψήφιους και τους Τσαβντάρ Κοστόφ (15π.) και Ντε Μποοστ (12π., 13ασ.) αυτή ήταν η δεύτερη διαδοχική ήττα, καθώς στην πρεμιέρα τα βρήκε... σκούρα απέναντι στην Ισπανία.

Την Κυριακή (4/9), στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής του 1ου ομίλου, η Βουλγαρία αντιμετωπίζει το Μαυροβούνιο στις 14:30, ενώ η Τουρκία αντιμετωπίζει τη Γεωργία στις 20:00.

Τα δεκάλεπτα: 29-31, 52-50, 71-75, 87-101

