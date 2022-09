Οικονομία

Gazprom για Nord Stream 1: επικίνδυνη μονάδα παραγωγής ο σταθμός Πορτοβάγια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ανακοίνωση της εταιρείας και το «καρφί» του Κρεμλίνου προς τη Δύση.

Ο ενεργειακός κολοσσός Gazprom δήλωσε σήμερα ότι έλαβε προειδοποίηση από τις ρωσικές αρχές ότι ο σταθμός συμπίεσης Πορτοβάγια, που στέλνει φυσικό αέριο στη Γερμανία μέσω του αγωγού Nord Stream 1, δεν πληροί πλέον τις απαιτήσεις ασφαλείας. Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση, ο σταθμός Πορτοβάγια είναι πλέον «επικίνδυνη μονάδα παραγωγής» και δεν μπορεί να λειτουργεί νόμιμα.

Την περασμένη Παρασκευή η Gazprom είχε ανακοινώσει ότι εντόπισε διαρροή λαδιού στη μοναδική εν λειτουργία τουρμπίνα στον σταθμό Πορτοβάγια και ότι υποχρεωνόταν να αναστείλει τις παραδόσεις φυσικού αερίου έως ότου ολοκληρωθούν οι εργασίες επισκευής. Επικαλέστηκε μάλιστα τη Siemens Energy, η οποία έχει αναλάβει τη συντήρηση στις τουρμπίνες του Nord Stream 1, ότι «τα αίτια της διαρροής λαδιού μπορούν να αποκλειστούν μόνο από εξειδικευμένη εταιρεία επισκευής».

Το Σάββατο, η Siemens Energy δήλωσε ότι δεν της είχε ανατεθεί η εκτέλεση των εργασιών και ότι το πρόβλημα που έχει αναφέρει η Gazprom δεν επηρεάζει συνήθως τη λειτουργία μιας τουρμπίνας και πως οι τεχνικοί θα μπορούσαν να σφραγίσουν επί τόπου το σημείο όπου εντοπίστηκε η διαρροή. Συμπλήρωσε μάλιστα πως υπάρχουν κι άλλες διαθέσιμες τουρμπίνες στον συγκεκριμένο σταθμό.

Σήμερα ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ επανέλαβε τη θέση της Μόσχας ότι τα προβλήματα που έχουν προκύψει στις παραδόσεις ρωσικού φυσικού αερίου αποτελούν απόρροια των κυρώσεων της Δύσης.

Η Ευρώπη έχει κατηγορήσει τη Ρωσία για «εργαλειοποίηση» των ενεργειακών πόρων σε αντίποινα για τις κυρώσεις που της επιβλήθηκαν από τη Δύση μετά την εισβολή στην Ουκρανία.