Σίνζο Άμπε: “χρυσάφι” θα κοστίσει η κηδεία του

Αυξάνεται σημαντικά το κονδύλι για τις δημόσιες εκδηλώσεις αποχαιρετισμού του δολοφονημένου πρώην Πρωθυπουργού. Ποιος παράγοντας αυξάνει σημαντικά το κόστος.

Το ιαπωνικό δημόσιο θα δαπανήσει κάπου 1,65 δισεκ. γιεν (12 εκατ. δολάρια) για την κρατική κηδεία του πρώην πρωθυπουργού Σίνζο Άμπε, ο οποίος δολοφονήθηκε την 8η Ιουλίου, κατά νεότερους υπολογισμούς της κυβέρνησης, που συμπεριλαμβάνουν τα κόστη των μέτρων ασφαλείας και της υποδοχής των προσκεκλημένων.

Η κυβέρνηση ανακοίνωνε στα τέλη του Αυγούστου πολύ μικρότερο προϋπολογισμό για την κηδεία αυτή δημοσία δαπάνη, που ανερχόταν σε 250 εκατ. γεν. Όμως επικρίθηκε για το ποσό αυτό, που κρίθηκε εκτός πραγματικότητας και δεν συμπεριλάμβανε τα έξοδα για την ασφάλεια και τη φιλοξενία των υψηλών προσκεκλημένων της Ιαπωνίας.

Η κυβέρνηση του Φουμίο Κισίντα εκτιμά πλέον ότι η δαπάνη για τα μέτρα ασφαλείας θα ανέλθει σε 800 εκατ. γεν και αυτή για τη φιλοξενία των ξένων αντιπροσωπειών σε περίπου 600 εκατ. γεν, διευκρίνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Χιροκάζου Ματσούνο.

«Αν επρόκειτο να κάνουμε μια απλουστευμένη εκτίμηση, υποθέτω πως το σύνολο (της δαπάνης) θα πλησίαζε αυτό που είπατε», απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ερωτηθείς αν πράγματι το κόστος για το δημόσιο θα κυμανθεί περί το 1,7 δισεκ. γεν.

Περίπου 6.000 προσκεκλημένοι αναμένεται να παραστούν στην τελετή, που προγραμματίστηκε για την 27η Σεπτεμβρίου στο Τόκιο. Στον αριθμό αυτό συμπεριλαμβάνονται τα μέλη 190 ξένων αντιπροσωπειών. Περίπου 50 χώρες θα στείλουν αρχηγούς κρατών ή κορυφαίους κυβερνητικούς αξιωματούχους τους, πάντα σύμφωνα με τον κ. Ματσούνο.

Ο Σίνζο Άμπε εκφωνούσε προεκλογική ομιλία κοντά σε σιδηροδρομικό σταθμό στην πόλη Νάρα όταν χτυπήθηκε από τις σφαίρες ενόπλου.

Η εναντίωση στην κηδεία δημοσία δαπάνη του πολιτικού του Φιλελεύθερου Δημοκρατικού Κόμματος, που υπήρξε ο μακροβιότερος πρωθυπουργός της Ιαπωνίας μεν αλλά δίχαζε την ιαπωνική κοινή γνώμη, είναι ευρεία και επιμένει. Κλιμακώθηκε μετά τις αποκαλύψεις για τους δεσμούς του Σίνζο Άμπε και άλλων στελεχών του κυβερνώντος κόμματος με την αμφιλεγόμενη Εκκλησία της Ενοποίησης. Η δημοτικότητα του Φουμίο Κισίντα βρίσκεται σε πτώση εξαιτίας των αποκαλύψεων.

«Αποφασίσαμε να δώσουμε στη δημοσιότητα την εκτίμηση αυτή στο πλαίσιο της προσπάθειας του πρωθυπουργού (...) να διευκρινίσει όλες τις λεπτομέρειες» για την κρατική κηδεία, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Ο κατηγορούμενος για τον φόνο του Σίνζο Άμπε κατέθεσε πως ήταν εξοργισμένος με τη θρησκευτική οργάνωση, γνωστή για τους μαζικούς γάμους που οργανώνει και για τις εξαιρετικά επιθετικές πρακτικές της ως προς τη συγκέντρωση κεφαλαίων, και πίστευε πως ο πρώην πρωθυπουργός είχε δεσμούς με αυτή, σύμφωνα με ιαπωνικά ΜΜΕ.

Δημοσκόπηση που διενεργήθηκε για λογαριασμό της εφημερίδας Yomiuri αυτόν τον μήνα υπέδειξε ότι το 56% των Ιαπώνων αντιτίθεται στην τέλεση της κρατικής κηδείας, ενώ το 38% τάσσεται υπέρ.

