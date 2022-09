Κοινωνία

“Γιατροί” και “αστυνομικοί” εξαπατούσαν ηλικιωμένους

Οι δράστες προσποιούμενοι είτε τους γιατρούς είτε τους αστυνομικούς σε τηλεφωνικές κλήσεις κατάφερναν να αποσπούν διάφορα χρηματικά ποσά από τα θύματά τους. Η λεία τους.

Ταυτοποιήθηκαν τα μέλη εγκληματικής οργάνωσης που παρίσταναν τους γιατρούς ή τους αστυνομικούς, αποσπώντας μεγάλα χρηματικά ποσά από ανυποψίαστους ηλικιωμένους.

Η επισταμένη και μεθοδική έρευνα αστυνομικών του Τμήματος Προστασίας Περιουσιακών Δικαιωμάτων της Διεύθυνσης Ασφαλείας Θεσσαλονίκης, κατόπιν αιτήματος των αστυνομικών Αρχών της Βουλγαρίας μέσω του Τμήματος Interpol της Δ.Δ.Α.Σ. προκειμένου να εξακριβωθεί εάν διεπράχθησαν περιστατικά απάτης σε συγκεκριμένες περιοχές και ημερομηνίες στην πόλη της Θεσσαλονίκης, οδήγησαν στην εξιχνίαση δύο περιπτώσεων απάτης σε βάρος ισάριθμων ηλικιωμένων γυναικών, οι οποίες δεν είχαν καταγγελθεί στις αρμόδιες Υπηρεσίες.

Οι δράστες σε τηλεφωνικές τους κλήσεις στις οικίες των ηλικιωμένων γυναικών προσποιούμενοι είτε τους γιατρούς είτε τους αστυνομικούς κατάφεραν να αιφνιδιάσουν τα θύματά τους και προκαλώντας τους ταραχή να κάμψουν τις όποιες αντιστάσεις τους και να τους αποσπάσουν τα χρηματικά ποσά των (7.300) και (2.000) αντίστοιχα, τα οποία έχουν κατασχεθεί από τις Αρχές της Βουλγαρίας και πρόκειται να τους αποδοθούν.

Στο πλαίσιο της προανάκρισης ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία δύο εκ των δραστών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, απάτες τετελεσμένες και σε απόπειρα κακουργηματικής μορφής. Πρόκειται για 29χρονο αλλοδαπό, αρχηγό της εγκληματικής οργάνωσης και έναν εκ των δραστών που πραγματοποιούσε τις τηλεφωνικές κλήσεις και 36χρονο ομοεθνή του, μέλος της οργάνωσης, ο οποίος παραλάμβανε τα χρηματικά ποσά από τα θύματα.

Από την περαιτέρω έρευνα των αστυνομικών εξιχνιάστηκαν επιπλέον έξι (6) παρόμοιες περιπτώσεις απάτης, από τους οποίους οι δράστες κατάφεραν να αποσπάσουν το συνολικό χρηματικό ποσό των (106.150) ευρώ και χρυσαφικά αξίας (17.000) ευρώ, ενώ αποπειράθηκαν να αφαιρέσουν από τους πέντε εξ αυτών το συνολικό χρηματικό ποσό των (132.550) ευρώ.

Η δικογραφία θα αποσταλεί αρμοδίως.

