Ατύχημα στο λούνα παρκ: Ελεύθερος ο εκπρόσωπος της εταιρείας

Ανεξάρτητο πραγματογνώμονα ζήτησε η εταιρεία, ενώ ο εκπρόσωπός της αφέθηκε ελεύθερος.

Ελεύθερος αφέθηκε από την εισαγγελία ο νόμιμος εκπρόσωπος του Allou! Fun Park που είχε προσαχθεί χθες μετά το ατύχημα με τέσσερις τραυματίες που σημειώθηκε σε παιχνίδι του πάρκου. Παράλληλα η εισαγγελική αρχή διέταξε προκαταρκτική εξέταση στο πλαίσιο της οποίας αναμένεται να ληφθούν καταθέσεις από όλους τους εμπλεκόμενους.

Στο μεταξύ σε νέα ανακοίνωσή του το Allou! Fun Park ενημερώνει εκ νέου ότι η διοίκηση του πάρκου έχει ζητήσει από τις αρχές να σταλεί ανεξάρτητος πραγματογνώμονας στο πάρκο για να επιβεβαιώσει την ασφάλεια του παιχνιδιού.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, το πιστοποιητικό ασφαλείας της TUV Hellas για την ασφαλή λειτουργία του παιχνιδιού είναι εν ισχύι, ενώ ο νόμιμος εκπρόσωπος του πάρκου αφέθηκε ελεύθερος από την εισαγγελία ποινικής δίωξης, όπου είχε προσαχθεί, χωρίς να υπάρξει αυτόφωρη διαδικασία.

Η εταιρεία αναφέρει εξάλλου ότι προς διόρθωση λανθασμένων αναρτήσεων, η βάρκα που αποτυπώνεται στη φωτογραφία η οποία έχει κυκλοφορήσει στα μέσα ενημέρωσης, δεν είναι η βάρκα που επέβαιναν οι επισκέπτες, αλλά μια εφεδρική βάρκα που βρίσκεται σταθερά στο σημείο, ενώ η διοίκηση της εταιρείας ενημερώνεται διαρκώς για την κατάσταση της υγείας των παιδιών και βρίσκεται κοντά στις οικογένειές τους.

