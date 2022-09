Life

ΔΕΘ - ANT1: Το κεντρικό δελτίο ειδήσεων Live από την Θεσσαλονίκη για την Έκθεση

Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, το ραντεβού στις 18:45 δίνεται στην Θεσσαλονίκη, στην καρδιά των εξελίξεων.



Το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του ΑΝΤ1 βρίσκεται πάντα στην καρδιά της επικαιρότητας, εκεί όπου διαμορφώνονται οι εξελίξεις και λαμβάνονται οι αποφάσεις για το μέλλον μας.

Την Παρασκευή 9, το Σάββατο 10 και την Κυριακή 11 Σεπτεμβρίου, το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του ΑΝΤ1 θα μεταδοθεί απευθείας από τη Θεσσαλονίκη, στις 18:45, με τη Ρίτσα Μπιζόγλη.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του τριημέρου των εγκαινίων της 86ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, σύσσωμο το έμπειρο δημοσιογραφικό και τεχνικό δυναμικό του ΑΝΤ1 θα μας μεταφέρει, ζωντανά, στο κέντρο των εξελίξεων, καταγράφοντας και μεταδίδοντας, έγκυρα και έγκαιρα, όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, την Οικονομία, καθώς και για τη διαμόρφωση του πολιτικού σκηνικού.

