Πάτρα: Τον έδειρε γιατί ομολόγησε ληστεία που... έκαναν μαζί!

Ο άνδρας μπούκαρε στο σπίτι του φίλου του και τον έστειλε στο νοσοκομείο.

Ακόμη ένα ακόμη περιστατικό βίας, συνέβη στην Πάτρα, όταν ανδρας εισέβαλε στο σπίτι φίλου του και άρχισε να του επιτίθεται, στην αρχή λεκτικά και στη συνέχεια σωματικά, ξυλοκοπώντας τον άγρια.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες αιτία της επίθεσης ήταν πως ο άνδρας, ομολόγησε στην Αστυνομία, ότι με συνεργό τον θύτη είχαν διαπράξει κλοπή αντικειμένων αξίας 2.000 ευρώ, από κατάστημα της Πάτρας.

Στο σημείο έσπευσαν Αστυνομικοί που κλήθηκαν από γείτονες, καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για τη διακομιδή του τραυματία στο νοσοκομείο.

Ο δράστης αμέσως μετά το επεισόδιο, τράπηκε σε φυγή με την Αστυνομία να αναζητά τα ίχνη του.

