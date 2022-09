Παράξενα

Γαλάζιος καρχαρίας ανοιχτά των Κυθήρων (εικόνες)

Πάνω από τρία μέτρα ήταν το μήκος του καρχαρία, σύμφωνα με τους ψαράδες που τον αντίκρισαν.

Δύο ψαράδες από τα Χανιά, ενώ βρίσκονταν στο στενό Κυθήρων – Αντικυθήρων για ψάρεμα είδαν ένα ψάρι… μα τί ψάρι!

Πρόκειται για γαλάζιο καρχαρία ο οποίος μάλιστα ήταν πάνω από 3 μέτρα.

Το θέαμα είναι εντυπωσιακό!

Οι ψαράδες δεν δίστασαν να τον χαϊδέψουν, ενώ τον τάισαν ψαράκια και γαρίδες!

Πηγή: zarpanews.gr

