Αθλητικά

Eurobasket: Τα πρώτα ντέρμπι της φάσης των “16”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σπουδαία ντέρμπι προέκυψαν στη νοκ-άουτ φάση των «16» του Ευρωμπάσκετ 2022, μετά την ολοκλήρωση των δύο πρώτων ομίλων της διοργάνωσης.



Δύο σπουδαία ντέρμπι προέκυψαν στη νοκ-άουτ φάση των «16» του Ευρωμπάσκετ 2022, μετά την ολοκλήρωση των δύο πρώτων ομίλων της διοργάνωσης. Από τα ζευγάρια της επόμενης φάσης που θα δοκιμαστούν στο Βερολίνο (Mercedes Benz Arena) το προσεχές Σάββατο (10/9) ξεχωρίζει αναμφίβολα η «μονομαχία» της Ισπανίας με τη Λιθουανία, όπως και αυτή της Τουρκίας με τη Γαλλία.

Εύκολο έργο θα έχει πρωταθλήτρια Ευρώπης Σλοβενία, η οποία στο δρόμο για την υπέρασπιση του στέματος της θα αντιμετωπίσει το Βέλγιο, όπως και η «οικοδέσποινα» Γερμανία, απέναντι στο Μαυροβούνιο, με τον νικητή του τελευταίου ζευγαριού να αντιμετωπίζει την Ελλάδα στα προημιτελικά, εφόσον προκριθεί η «γαλανόλευκη» στην οκτάδα.

Το θετικό, πάντως, για την ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη είναι ότι δεν πρόκειται να ανταμώσει με τις ισχυρές Σλοβενία, Σερβία στην πορεία της για τον τελικό, τις οποίες θα συναντήσει μόνο στη μάχη για το χρυσό της Κυριακής, 18 Σεπτεμβρίου, εφόσον φτάσει το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα μέχρι το τέλος του δρόμου.

Τα πρώτα ζευγάρια της φάσης των «16»:

Σάββατο (10/9) - Βερολίνο (Mercedes Benz Arena)

Ισπανία-Λιθουανία

Τουρκία-Γαλλία

Σλοβενία-Βέλγιο

Γερμανία-Μαυροβούνιο