Κέρκυρα - Κακοποίηση ζώου: Νεκρό άλογο που το άφησαν δεμένο στον ήλιο (εικόνες)

Οργή και θλίψη στην Κέρκυρα με βασανιστικό θάνατο αλόγου που το άφησαν δεμένο κάτω από τον καυτό ήλιο χωρίς τροφή και νερό. Προσοχή, σκληρές εικόνες.

Οργή και θλίψη προαλεί ακόμη ένα περιστατικό απάνθρωπης κακοποίησης ζώου και συγκεκριμένα ενός αλόγου.

Όπως φαίνεται και από τις σκληρές φωτογραφίες αλλά και τα βίντεο που έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο το άλογο, αποστεωμένο και σε κακή κατάσταση, είχε εγκαταλειφθεί δεμένο κάτω από τον καυτό ήλιο χωρίς νερό.

Όπως αναφέρει το Corfupress.gr, το άλογο τελικά πέθανε παρά τις προσπάθειες πολλών να του δώσουν νερό και να το βάλουν στη σκιά με τη βοήθεια ομπρέλας.

Οι μαρτυρίες αναφέρουν ότι κλήθηκε κτηνίατρος ο οποίος ανέφερε ότι είχε επισκεφτεί το άλογο και τις προηγούμενες ημέρες επειδή ήταν άρρωστο. Ωστόσο όπως ενώ καταγγέλλεται παρουσία του κτηνιάτρου, ο ιδιοκτήτης παραδέχθηκε ότι το άλογο ήταν δικό του, αν και μετά, υποστήριζε στους πολίτες που συγκεντρώθηκαν ότι δεν ήταν.

Το άλογο ήταν δεμένο στον χώρο που δείχνουν οι φωτογραφίες σε κακή κατάσταση, χωρίς νερό και χωρίς σκιά, ενώ δεν είναι γνωστό αν προϋπήρχε κάποια ασθένεια ή αν κατέληξε λόγω των συνθηκών.

Χωρίς νερό κάτω από τον ήλιο

Σε κάθε περίπτωση, ακόμα και αν το ζώο ήταν ετοιμοθάνατο για οποιοδήποτε αιτία, αυτός είναι ένας επιπλέον λόγος να μην είχε αφεθεί στην τύχη του υποφέροντας από τη δίψα και την αφόρητη ζέστη και ήλιο.

«Το άλογο πέθανε υποφέροντας»

«Πότε και ποιος θα αναλάβει επιτέλους την ευθύνη για τα ζώα σε αυτό το νησί; Στο Σιδάρι πολλοί άνθρωποι από το παρακείμενο ξενοδοχείο προσπάθησαν να βοηθήσουν το άλογο που πεθαίνει από τη ζέστη. Προσπάθησαν να του παράσχουν σκιά και νερό. Δεν υπήρχε σκιά γι’ αυτό. Κανένα καταφύγιο, καμία στέγη για να μπορέσει να ξεφύγει από τον ήλιο. Ποιος ιδιοκτήτης θα μπορούσε να αφήσει ένα ζώο εκεί; Κλήθηκε η αστυνομία – ήρθαν και είπαν δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Το άλογο πέθανε υποφέροντας. Ποιος είναι τελικά υπεύθυνος για αυτό; Τα ζώα πρέπει να πεθαίνουν τελικά χωρίς κανένας να νοιάζεται; Ακόμα και η αστυνομία; Για τον ιδιοκτήτη πρέπει να επιβληθεί ποινή και να μη του επιτρέπεται να διατηρεί ζώα μέχρι το τέλος της ζωής του! Παρακαλώ κοινοποιήστε το παντού και ελπίζω κάποιος να κάνει κάτι σε αυτό το νησί!» αναφέρει η ανάρτηση στην ομάδα του Facebook The CorfuGrapevine.

Πηγή: Corfupress.gr

