Θάνατος Βασίλισσας Ελισάβετ: Τα πρωτοσέλιδα του Τύπου της Βρετανίας (εικόνες)

Σύσσωμος ο Τύπος της Βρετανίας, όπως είναι φυσικό, προβάλει σχεδόν αποκλειστικά στα πρωτοσέλιδά του την είδηση του θανάτου της βασίλισσας Ελισάβετ.

Όλα τα μονοπωλεί κάποια φωτογραφία της, σε διάφορες ηλικίες. Στα περισσότερα, το φόντο είναι μαύρο.

Η Guardian επέλεξε φωτογραφία της βασίλισσας καθώς κρατά τη βασιλική σφαίρα και το σκήπτρο της. Παρόμοια φωτογραφία επέλεξε η Independent.

Η Daily Telegraph διάλεξε για τίτλο το απόφθεγμα της βασίλισσας Ελισάβετ «η θλίψη είναι το τίμημα που πληρώνουμε για την αγάπη».

Η εφημερίδα Financial Times συνόψισε: «Η βασίλισσα Ελισάβετ Β', η μακροβιότερη μονάρχης της Βρετανίας, πέθανε προκαλώντας πένθος στον λαό της. Αντανακλώντας όμως μια ζωή καθήκοντος στην οποία ένωσε τη χώρα μέσα από 70 χρόνια βαρυσήμαντων αλλαγών».

Η εφημερίδα The Times επέλεξε τον τίτλο «Μια ζωή στο καθήκον», ενώ η Daily Mirror ευχαριστεί την βασίλισσα για όσα προσέφερε στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η Daily Star διάλεξε τον τίτλο «Κάνατε το χρέος σας, κυρία», η Daily Mail «Οι καρδιές μας είναι ραγισμένες». Για τη Daily Express, «Η αγαπημένη μας βασίλισσα είναι νεκρή».

