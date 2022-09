Life

Βασίλισσα Ελισάβετ: Διάσημοι καλλιτέχνες θρηνούν για τον θάνατό της

Πλήθος καλλιτεχνών από όλον τον κόσμο εξέφρασαν τα συλλυπητήριά τους και απέτισαν φόρο τιμής στην εκλιπούσα.



Η βασίλισσα Ελισάβετ Β’, η μακροβιότερη μονάρχης της Βρετανίας, απεβίωσε χθες Πέμπτη σε ηλικία 96 ετών. Πλήθος καλλιτεχνών από όλον τον κόσμο εξέφρασαν τα συλλυπητήριά τους και απέτισαν φόρο τιμής στην εκλιπούσα.

Ακολουθούν αντιδράσεις μουσικών, ηθοποιών και άλλων διάσημων καλλιτεχνών στην είδηση του θανάτου της βασίλισσας Ελισάβετ Β΄.

Έλεν Μίρεν, βρετανίδα ηθοποιός η οποία υποδύθηκε τη βασίλισσα Ελισάβετ στη μεγάλη οθόνη: «Πενθώ μαζί με την υπόλοιπη χώρα μου λόγω του θανάτου μιας σπουδαίας βασίλισσας. Είμαι υπερήφανη που αποκαλώ τον εαυτό μου (άνθρωπο) της Ελισαβετιανής εποχής. Αν υπήρχε ένας ορισμός της αρχοντιάς, η Ελισάβετ των Ουίνδσορ την ενσάρκωνε».

Έλτον Τζον, βρετανός τραγουδιστής και συνθέτης: «Μαζί με το υπόλοιπο έθνος, θλίβομαι βαθύτατα μαθαίνοντας την είδηση του θανάτου της Μεγαλειότητάς της, της βασίλισσας Ελισάβετ. Αποτελούσε πηγή έμπνευσης και ηγήθηκε της χώρας σε ορισμένες από τις πιο σημαντικές και σκοτεινές περιόδους της ιστορίας μας, με χάρη, ευπρέπεια και αυθεντική στοργική ζεστασιά. Η βασίλισσα Ελισάβετ ήταν τεράστιο κεφάλαιο της ζωής μου από την παιδική μου ηλικία μέχρι σήμερα (σ.σ. χθες) και θα μου λείψει πολύ».

Ντάνιελ Κρεγκ, άγγλος ηθοποιός που έγινε διάσημος στον ρόλο του Τζέιμς Μποντ: «Όπως τόσοι άλλοι, λυπήθηκα βαθύτατα στο άκουσμα της είδησης και οι σκέψεις μου στη βασιλική οικογένεια και όλους εκείνους που την αγαπούσαν. Αφήνει πίσω ασύγκριτη κληρονομιά και η απώλειά της θα είναι αισθητή».

Πολ Μακάρτνεϊ, θρύλος του συγκροτήματος Beatles: «Ο Θεός να ευλογεί τη βασίλισσα Ελισάβετ Β’. Είθε να αναπαυθεί εν ειρήνη. Ζήτω ο βασιλιάς!»

Όζι Όζμπορν, άγγλος τραγουδιστής: «Πενθώ όπως και όλη χώρα μου λόγω του θανάτου της σπουδαίας βασίλισσάς μας. Με βαριά καρδιά, δηλώνω ότι είναι καταστροφική η σκέψη της Αγγλίας χωρίς τη βασίλισσα Ελισάβετ Β΄».

Τομ Τζόουνς, ουαλός τραγουδιστής: «Η βασίλισσα Ελισάβετ Β’ ήταν μια διαρκής παρουσία και πηγή έμπνευσης σε όλη τη ζωή μου. Ήταν μια ήρεμη δύναμη σε δύσκολους καιρούς, η αφοσίωσή της ήταν άψογη και η προσήλωσή της στο καθήκον ασυναγώνιστη. Είναι τιμή και ευλογία που έζησα την περίοδο της βασιλείας της».

Άντριου Λόιντ Βέμπερ, βρετανός συνθέτης: «Σε όλη τη ζωή μου, η βασίλισσα υπήρξε η σταθερή άγκυρα όχι μόνο της Βρετανίας και της αγαπημένης Κοινοπολιτείας μας, αλλά και πηγή έμπνευσης για όλον τον κόσμο». «Θα μείνει στη μνήμη μας ως ανιδιοτελής φάρος αγάπης, κατανόησης και σεβασμού προς τον συνάνθρωπό μας, ανεξαρτήτως φυλής ή θρησκεύματος».

Μικ Τζάγκερ, αστέρας της ροκ: «Καθ’όλη τη διάρκεια της ζωής μου, η Μεγαλειότητά της, η βασίλισσα Ελισάβετ Β’ ήταν εκεί. Στα παιδικά μου χρόνια, θυμάμαι ότι έβλεπα τα στιγμιότυπα του γάμου της στην τηλεόραση. Τη θυμάμαι ως όμορφη κοπέλα, (τη θυμάμαι) και ως την πολυαγαπημένη γιαγιά του έθνους».

Κάιλι Μινόγκ, αυστραλή τραγουδίστρια: «Στις εκδηλώσεις στις οποίες είχα την τιμή να παρευρεθώ, παρουσία της βασίλισσας Ελισάβετ Β’, η ενέργεια, η συμπόνια και η αύρα της είχαν μια μοναδική λαμπρότητα. Αισθανόμουν και αισθάνομαι δέος».

Αντρέα Μποτσέλι, ιταλός τενόρος: «Ήταν προνόμιο που είχα την ευκαιρία να τραγουδήσω για την Μεγαλειότητά της, τη βασίλισσα Ελισάβετ, σε αρκετές περιστάσεις. Μου προκαλεί μεγάλη θλίψη η είδηση του θανάτου της. Χάσαμε μια ξεχωριστή προσωπικότητα της σύγχρονης ιστορίας: μια εξαιρετική γυναίκα, έναν χαρισματικό ακρογωνιαίο λίθο της κοινωνίας».

