Ερντογάν: Ανεξήγητη η στάση της Ελλάδας, μιλάμε την γλώσσα που καταλαβαίνουν

Νέα "πυρά" του Τούρκου Προέδρου κατά της Ελλάδας κατά την επιστροφή του απο την Κροατία.



Κατά την επιστροφή του από την Κροατία ο Ταγίπ Ερντογάν κλήθηκε να σχολιάσει και πάλι αν η δήλωσή του «θα πάμε ένα βράδυ ξαφνικά», σημαίνει επιχείρηση της Τουρκίας στην Ελλάδα. Η απάντησή του ήταν «μιλάμε τη γλώσσα που καταλαβαίνουν. Καταλαβαίνω ότι καταλαβαίνουν και αυτοί».

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία Άννα Ανδρέου, ο Ταγίπ Ερντογάν υποστήριξε ότι είναι ανεξήγητη η στάση της Ελλάδας τον τελευταίο καιρό.

Επίσης, κατηγόρησε την Ελλάδα για παραβιάσεις στο Αιγαίο, παρενοχλήσεις τουρκικών αεροσκαφών, επιθετικές ενέργειες όπως κλείδωμα μαχητικών με S300 και για εξοπλισμό των νησιών του Αιγαίου.

Συγκεκριμένα, ο Τούρκος Πρόεδρος δήλωσε:

«Νομίζω ότι το μήνυμα που θέλω να δώσω είναι σαφές. Η στάση της Ελλάδας απέναντι στην Τουρκία τον τελευταίο καιρό είναι ανεξήγητη. Από τη μία, έκαναν παραβιάσεις στο Αιγαίο, παρενοχλήσεις κατά των αεροσκαφών μας, ορισμένα εκ των οποίων εκτελούν αποστολές του ΝΑΤΟ, επιθετικές ενέργειες έως και κλείδωμα ραντάρ με πυραύλους S-300. Έχετε ακούσει ποτέ από αυτούς που μιλούσαν για τους δικούς μας S400 να που έστω και κάτι για τους S-300 της Ελλάδας; Οι S-300 είναι επίσης της Ρωσίας όπως και οι S-400. Αλλά γι αυτούς δεν βγάζουν άχνα. Συνεχίζουν να εξοπλίζουν τα νησιά ακριβώς κάτω από τη μύτη μας παρά το καθεστώς αποστρατικοποίησης που προβλέπεται από τις συμφωνίες. Παράλληλα βέβαια υπάρχει και το θέμα των βάσεων. Η Αμερική το καθοδηγεί αυτό. Όταν πάμε στην Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών και αν έχουμε την ευκαιρία εκεί να συναντηθούμε με τον αξιότιμο Πρόεδρο (των ΗΠΑ εννοεί), θα αναφερθούμε στα βήματα που έκαναν οι ΗΠΑ σε αυτό το σημείο και θα τα συζητήσουμε. Από την άλλη, υπάρχουν μαξιμαλιστικές θέσεις τις οποίες προσπαθούν να μας επιβάλλουν στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο σε σχέση με τις θαλάσσιες δικαιοδοσίες. Δεν υπάρχει τίποτα που μπορούμε να το καταπιούμε σε σχέση με αυτό. Αντί να μιλούν απευθείας με την Τουρκία, χρησιμοποιούν σχεδόν μηχανισμούς απειλής διαμαρτυρόμενοι συνεχώς για εμάς στα Ηνωμένα Έθνη, στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ακόμη και στο ΝΑΤΟ, του οποίου είμαστε ένα από τα ισχυρότερα μέλη. Φυσικά, αυτό δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό. Όποια γλώσσα και αν καταλαβαίνουν, εμείς ανοίγουμε παρένθεση και μιλάμε σε αυτή τη γλώσσα. Καταλαβαίνω ότι καταλαβαίνουν και αυτοί.»

