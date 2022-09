Κόσμος

Βασιλιάς Κάρολος: πλήθος κόσμου για την υποδοχή του στο Μπάκιγχαμ (εικόνες)

Ο κόσμος, υποδέχτηκε θερμά τον νέο Βασιλιά, Κάρολο Γ', τραγουδώντας τον Εθνικό Ύμνο "God save the King".

Ο νέος μονάρχης της Βρετανίας, Κάρολος Γ΄, σταμάτησε και βγήκε από το αυτοκίνητό του, κατά την άφιξή του στα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ σήμερα το απόγευμα, για να χαιρετίσει το πλήθος που είχε συγκεντρωθεί για να θρηνήσει την απώλεια της βασίλισσας Ελισάβετ.

Ο Κάρολος, ήταν από τα μέλη της βασιλικής οικογένειας που αναχώρησε από τη Σκωτία, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του, Καμίλα.

Ο νέος Βασιλιάς, έχοντας στο πλευρό του τη σύζυγό του Καμίλα, κατέβηκε από το αυτοκίνητο υπό τις επευφημίες του πλήθους που άρχισε να τραγουδάει τον ύμνο «Ο Θεός σώζει τον βασιλιά».

Μαυροφορεμένοι και οι δυο, λόγω του πένθους που θα διαρκέσει επτά ημέρες μετά την κηδεία, πραγματοποίησαν την πρώτη δημόσια εμφάνισή τους, μετά την απώλεια της Βασίλισσας Ελισάβετ.

Ένας από τους παρευρισκόμενους φώναξε μάλιστα «Σ’ αγαπάμε, Κάρολε». Στη συνέχεια προχώρησε προς τις πύλες και είδε τα αμέτρητα μπουκέτα που είχαν αφήσει στα κάγκελα των Ανακτόρων Λονδρέζοι και τουρίστες.

Ο νέος βασιλιάς θα εκφωνήσει διάγγελμα προς το έθνος σήμερα το απόγευμα (18.00 τοπική ώρα, 20.00 ώρα Ελλάδας). Θα ανακηρυχθεί βασιλιάς επισήμως αύριο Σάββατο.

Ο 73χρονος Κάρολος έγινε αυτομάτως βασιλιάς όταν η μητέρα του, βασίλισσα Ελισάβετ Β΄ απεβίωσε το απόγευμα στο κάστρο Μπαλμόραλ της Σκωτίας. Παράλληλα, η σύζυγος του Καρόλου - μέχρι τώρα γνωστής ως δούκισσα Καμίλα της Κορνουάλης - θα μοιράζεται την κοινωνική θέση του ως «βασιλική σύζυγος».

Ποιος ορίζεται νέος διάδοχος

Διάδοχος του θρόνου πλέον τώρα που ο πατέρας του έγινε βασιλιάς, ο πρίγκιπας Ουίλιαμ έχει αυξήσει τις βασιλικές του υποχρεώσεις αφότου ο αδελφός του Χάρι και ο θείος του Άντριου απαρνήθηκαν βασιλικούς τίτλους για διαφορετικούς ο καθένας τους λόγους.

Ο Ουίλιαμ μεγάλωσε με έντονη την συναίσθηση των μελλοντικών του υποχρεώσεων με την περίοδο της βασιλείας του Καρόλου να είναι αναπόφευκτα συντομότερη σε σχέση με εκείνη της μητέρας του Ελισάβετ.

Και καθώς ο νέος βασιλιάς γερνάει, ο Ουίλιαμ θα έχει πολύ πιο έντονη δημόσια παρουσία προετοιμαζόμενος για τον μετέπειτα ρόλο του ως βασιλιάς, όπως λέει ο Ρόμπερτ Χαζέλ, καθηγητής στο University College London.

«Ο Ουίλιαμ θα χρειαστεί να επωμιστεί μεγαλύτερο βάρος, επομένως δεν αμφιβάλλω ότι θα αναλάβει ένα όλο και αυξανόμενο μερίδιο βασιλικών ευθυνών», όπως είπε στο AFP.

Ο 40χρονος Ουίλιαμ έχει μέχρι στιγμής καταφέρει να κρατήσει την ιδιωτική του ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, αναλαμβάνοντας πολιτικές και στρατιωτικές υποχρεώσεις και ασχολούμενος με τα τρία παιδιά που έχει αποκτήσει με την σύζυγό του Κάθριν, ρόλοι που έχουν αποδειχτεί δημοφιλείς για τον λαό.

Το ζευγάρι, γνωστό ως δούκας και δούκισσα του Καίμπριτζ, μετά τον θάνατο της βασίλισσας ονομάζεται πλέον δούκας και δούκισσα της Κορνουάλης.

Είναι αμφότεροι ακτιβιστές για την ψυχική υγεία και την προστασία του περιβάλλοντος επιδεικνύοντας ένα πιο σύγχρονο προφίλ σε σχέση με το κατεστημένο.

«Νομίζω ότι οι περισσότεροι θεωρούν ότι ο Ουίλιαμ και η Κέιτ θα είναι καλή ομάδα και εξαιρετικοί ως βασιλιάς και βασίλισσα», λέει ο βασιλικός συγγραφέας Φιλ Ντάμπιερ.

96 κανονιοβολισμοί στην μνήμη της βασίλισσας

Με κανονιοβολισμούς σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο, από το Λονδίνο μέχρι το Μπέλφαστ, τιμάται η μνήμη της βασίλισσας Ελισάβετ.

Ενενήντα έξι κανονιοβολισμοί, όσα και τα χρόνια της βασίλισσας, θα ακουστούν από το Χάιντ Παρκ και τον Πύργο του Λονδίνου μέχρι το προϊστορικό μνημείο του Στόουνχεντζ και τον βρετανικό θύλακα του Γιβραλτάρ.

