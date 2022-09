Πολιτική

ΔΕΘ: Τα εγκαίνια και το πρόγραμμα Μητσοτάκη

Ανοίγει τις πύλες της η 86η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Τα εγκαίνια θα κάνει ο Πρωθυπουργός. Τιμώμενη χώρα είναι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.



Ανοίγει σήμερα τις πύλες της η 86η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, τα εγκαίνια της οποίας θα πραγματοποιήσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο κ. Μητσοτάκης στις 8 το βράδυ στο συνεδριακό κέντρο "Ι.Βελλίδης" θα παρουσιάσει τους άξονες της οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης και τα μέτρα για την ενίσχυση νοικοκυριών και επιχειρήσεων απέναντι στην ενεργειακή κρίση.

Ο πρωθυπουργός, που βρίσκεται από χθες το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη, στις 10:30 σήμερα θα συναντηθεί με το διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΘ - Helexpo και στις 11:00 θα περιηγηθεί σε περίπτερα της Έκθεσης, ενώ αύριο Κυριακή στη μία μετά το μεσημέρι θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου στο συνεδριακό κέντρο "Ι. Βελλίδης".

Η ΔΕΘ επέστρεψε

«Η ΔΕΘ επέστρεψε, η πόλη γιορτάζει ξανά», έχει δηλώσει ο πρόεδρος της ΔΕΘ-Helexpo, Τάσος Τζήκας, καθώς είναι η πρώτη Έκθεση σε πλήρη λειτουργία μετά την πανδημία του κορονοϊού. Συμμετέχουν 1.500 εκθέτες, οι εκθεσιακοί χώροι είναι sold out και στόχος των διοργανωτών είναι να αποτελέσει μία από τις καλύτερες ΔΕΘ της δεκαετίας.

Στην 86η ΔΕΘ, τιμώμενη χώρα είναι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ), η αντιπροσωπεία της οποίας αποτελείται από 400 άτομα και 65 πολύ σημαντικές επιχειρήσεις και φορείς του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα με αιχμή τους κλάδους διαχείρισης επενδύσεων, ενέργειας, τροφίμων-ποτών, άμυνας, διαστημικής τεχνολογίας, τουρισμού, ναυτιλιακών, real-estate κα. Της αποστολής των ΗΑΕ ηγείται ο υπουργός Οικονομίας της χώρας, Abdulla bin Touq Al Marri.

Εκτός από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα συμμετέχουν και άλλες 18 χώρες, μεταξύ των οποίων ΗΠΑ, Λουξεμβούργο, Μπαγκλαντές, Βιετνάμ, Ινδονησία, Ουκρανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Αρμενία, Ιράν, Ιταλία, Πολωνία, Σερβία, Κύπρος, Γεωργία, Ρουμανία, Ινδία, Νεπάλ και Αίγυπτος.

Για τρίτη συνεχή χρονιά φέτος θα διεξαχθεί παράλληλα και το Thessaloniki Helexpo Forum με θεματικά πάνελ συζητήσεων για μεγάλα οικονομικά και αναπτυξιακά ζητήματα.

Στο πλαίσιο της 86ης ΔΕΘ θα παρουσιαστεί κι ένα μεγάλο επετειακό αφιέρωμα για τα 100 χρόνια από τη Μικρασιατική Καταστροφή.

Η 86η ΔΕΘ θα διαρκέσει μέχρι την Κυριακή 18 Σεπτεμβρίου και οι ώρες λειτουργίας είναι τις καθημερινές 16.00 - 22.00 και τα Σαββατοκύριακα 10.00 - 22.00.

