Οικονομία

Απάτη με αγγελία στο Facebook

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρει στην καταγγελία που έκανε το θύμα, για εξαπάτηση μέσω αγγελίας στο Marketplace.

Την 9η Σεπτεμβρίου 2022 καταγγέλθηκε στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ρόδου από έναν 44χρονο υπήκοο Βουλγαρίας, δικαιούχο λογαριασμού της Εθνικής Τράπεζας απάτη με αγγελία μέσω του Fabebook.

Πιο συγκεκριμένα, αφού εντόπισε στο “Marketplace” της εφαρμογής του δικτύου «Facebook» μία αγγελία για πώληση ενός αυτοκινήτου ξεκίνησε να συνομιλεί με έναν ημεδαπό άνδρα σε δύο τηλεφωνικές συνδέσεις και συμφώνησε για την αγορά του αυτοκινήτου στην τιμή των 5.500 ευρώ. Ακολούθως, με το πρόσχημα φορολογικών διευκολύνσεων ο άγνωστος άνδρας του ανέφερε ότι πίστωσε στο λογαριασμό του το χρηματικό ποσό των 1.240 ευρώ το οποίο θα έπρεπε να επιστρέψει.

Για το λόγο αυτό κατέθεσε το χρηματικό ποσό σε λογαριασμό της Εθνικής Τράπεζας την 7η Σεπτεμβρίου 2022 ενώ όταν ο δράστης του πρότεινε να επαναλάβουν την ίδια διαδικασία, αντιλήφθηκε την απάτη και την κατήγγειλε.

Πιθανολογείται ότι χρησιμοποιήθηκε από τον απατεώνα ως «αχυράνθρωπος» εν αγνοία του προκειμένου να κατατεθούν και να διαβιβαστούν περαιτέρω χρήματα προερχόμενα από άλλη εγκληματική πράξη.

Πηγή: dimokratiki.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Πέθανε ξαφνικά 44χρονος στην μπανιέρα του

Τουρκία: Καραμπόλα με λεωφορεία στην Κωνσταντινούπολη (εικόνες)

Πάτρα: Χειροπέδες στον άνδρα που απειλούσε με τσεκούρι (εικόνες)