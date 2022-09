Κοινωνία

ΔΕΘ - ΕΚΑΜ: Εντυπωσιακή επίδειξη με “λεωφορειοπειρατεία” και κρότου λάμψης (βίντεο)

Εντυπωσίασαν το κοινό οι άνδρες των ΕΚΑΜ, παρουσία και του Πρωθυπουργού.



Εντυπωσίασαν το κοινό οι άνδρες των ΕΚΑΜ, οι οποίοι κατέβηκαν με σχοινιά από τον πύργο του ΟΤΕ, στο πλαίσιο της 86ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, παρουσία του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη.



Οι άνδρες των ΕΚΑΜ έκαναν εντυπωσιακές επιδείξεις καταρρίχησης, με ειδικά σχοινιά. Ακολούθησε "λεωφορειοπειρατεία", ενώ έπεσαν και κρότου λάμψης.

Το ελικόπτερο της ΕΛ.ΑΣ. πετούσε πάνω από το περίπτερο της Αστυνομίας με ελεύθερους σκοπευτές.

