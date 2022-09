Πολιτική

ΔΕΘ - Μητσοτάκης: Το έργο της ανάπλασης “παίρνει σάρκα και οστά”

Με την Διοίκηση της ΔΕΘ-Helexpo συναντήθηκε ο Πρωθυπουργός, μετά τον αγιασμό για τα εγκαίνια της 86ης ΔΕΘ.



Το έργο της ανάπλασης του χώρου της ΔΕΘ "παίρνει σάρκα και οστά", δήλωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ο οποίος εξέφρασε την ικανοποίηση του για το γεγονός ότι τηρούνται τα χρονοδιαγράμματα και εξέφρασε τη σιγουριά ότι το έργο θα ολοκληρωθεί εντός προϋπολογισμού και εντός χρονοδιαγράμματος, στη διάρκεια της συνάντησης που είχε με τη διοίκηση της ΔΕΘ-Helexpo.

"Χαίρομαι πολύ γιατί μία ιδέα, που πολλοί χαρακτήριζαν επιστημονικής φαντασίας παίρνει σάρκα και οστά και αυτή τη στιγμή είμαστε σε θέση να παρουσιάσουμε στην πόλη της Θεσσαλονίκης οπτικοποιημένο το σχέδιο μας για την ανάπλαση της ΔΕΘ", είπε ο πρωθυπουργός και συνέχισε: " Τώρα που το βλέπουμε οπτικοποιημένο καταλαβαίνουμε το μέγεθος της παρέμβασης. Είναι πραγματικά η μεγαλύτερη αστική ανάπλαση που θα μπορούσε να γίνει στην πόλη και θα είναι ένα εκθεσιακό κέντρο το οποίο εκτός από τα τεχνικά του χαρακτηριστικά θα έχει και τη μοναδική ιδιότητα να βρίσκεται στο κέντρο της πόλης σε αντίθεση με όλα τα άλλα εκθεσιακά κέντρα τα οποία βρίσκονται συνήθως έξω και να επικοινωνούν με τις πόλεις οι οποίες τα φιλοξενούν".

Ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε ότι η πολιτεία θα σταθεί αρωγός και για την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της ΔΕΘ - helexpo, ώστε να βρεθούν χρήματα για την εκπόνηση μελετών, όπως και για τα χρηματοδοτικά εργαλεία πού έχουν συμφωνηθεί με τα αρμόδια υπουργεία.

"Πάμε καλά στο θέμα της ανάπλασης", είπε στον πρωθυπουργό ο πρόεδρος της ΔΕΘ-Helexpo Τάσος Τζήκας, σημείωσε πώς οι κατασκευαστικές εργασίες θα γίνονται εν λειτουργία και για αυτό πιστεύει ότι το 2026 θα μπορούν να γίνουν τα εγκαίνια του νέου εκθεσιακού κέντρου και ίσως υπάρχει μία μικρή καθυστέρηση στην πλήρη ολοκλήρωση των έργων.

Για το νέο συνεδριακό κέντρο είπε ότι βιοκλιματικά και ψηφιακά θα είναι το καλύτερο στην Ευρώπη, ίσως και σε όλο τον κόσμο και θα εξασφαλίζει μεγάλη μείωση και κατανάλωση ενέργειας. Για την 86η ΔΕΘ τόνισε ότι είναι μία μεγάλη γιορτή που σημαίνει και την επιστροφή στην κανονικότητα μετά την πανδημία του κορονοιου. Είπε ακόμα ότι αυξήθηκε από 50% σε 55% το ποσοστό του χώρου που θα διατεθεί ελεύθερος στην πόλη και στους πολίτες.

Τον λόγο πήραν ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος και ο υφυπουργός Μακεδονίας και Θράκης Σταύρος Καλαφάτης για επιμέρους ζητήματα που αφορούν το έργο της ανάπλασης της ΔΕΘ.

Ο περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας, που συμμετείχε μέσω τηλεδιάσκεψης, είπε ότι η περιφέρεια θα εξασφαλίσει πόρους για το μεγάλο αυτό project κυρίως για αναπλάσεις.

Ο δήμαρχος Κωνσταντίνος Ζέρβας αναφέρθηκε στην αυξημένη τουριστική κίνηση την περίοδο του καλοκαιριού στη Θεσσαλονίκη που συνεχίζεται και αυτό το διάστημα όπως και σε έργα που εκτελεί ή προγραμματίζει ο Δήμος.

Πριν τη συνάντηση με τη Διοίκηση της ΔΕΘ-Helexpo ο πρωθυπουργός παρέστη στον αγιασμό για τα εγκαίνια της 86ης ΔΕΘ, που τέλεσε ο Μητροπολίτης Άνθιμος σε υπαίθριο χώρο μπροστά στην είσοδο των γραφείων Διοίκησης.

