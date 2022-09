Αθλητικά

Ράλι Ακρόπολις: Εγκατέλειψε ο Λεμπ

Ο εννέα φορές παγκόσμιος πρωταθλητής στάθηκε άτυχος κι ενώ προηγούνταν στην κατάταξη. Το πρώτο σοβαρό ατύχημα και η πρόσκρουση σε δέντρο.

Ο Σεμπάστιαν Λεμπ είναι ο μεγάλος άτυχος της ημέρας του Ράλι Ακρόπολις, αφού ενώ προηγούνταν από χθες στην κατάταξη, αντιμετώπισε πρόβλημα, όταν κόπηκε ο ιμάντας του εναλλάκτη στο Ford Puma Rally1, και αναγκάστηκε να εγκαταλείψει, πριν την επόμενη ειδική «Περιβόλι 1».

Ο 48χρονος Γάλλος –εννέα φορές-παγκόσμιος πρωταθλητής, σταμάτησε στην άκρη, προσπαθώντας να αντικαταστήσει τον ιμάντα, μαζί με την συνοδηγό του, Ιζαμπέλ Γκαλμίς, αλλά δεν τα κατάφεραν, με αποτέλεσμα να χάσει την εκκίνηση της επόμενης ειδικής και, αφού διαπίστωσε πως δεν μπορεί να επισκευάσει τη βλάβη, τελικά εγκατέλειψε τον αγώνα.

Ο Φινλανδός Κάλε Ροβάνπερα είχε πρόσκρουση σε ένα δέντρο με το πίσω μέρος του Toyota, με συνέπεια να καταστραφεί η πίσω αριστερά ανάρτηση και να ξηλωθεί το πορτπαγκάζ, ενώ σοβαρά προβλήματα αντιμετώπισε και ο Πιερ Λουί Λουμπέ, όταν βγήκε εκτός δρόμου με χαλασμένη την αριστερή μπροστινή ανάρτηση.

Επίσης το πρώτο σοβαρό ατύχημα σε ειδική διαδρομή του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις έγινε στη Φθιώτιδα, όταν η SKODA Fabia Evo του Βρετανού Κρίστοφ Ίνγκραμ , βγήκε εκτός δρόμου.

Το αυτοκίνητο λίγο έλειψε να τυλιχτεί στις φλόγες όμως λειτούργησε το σύστημα πυρόσβεσης, όμως τραυματίστηκε ελαφρά ο συνοδηγός του, Κρεγκ Ντρου και χρειάστηκε η είσοδος ασθενοφόρου, ενώ η ειδική διακόπηκε και επανεκκίνησε λίγο αργότερα.

