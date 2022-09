Αθλητικά

Eurobasket – Εθνική Ελλάδας: Όλοι οι διεθνείς στη διάθεση του Ιτούδη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, προπονήθηκε κανονικά, δείχνοντας ότι ξεπέρασε το πρόβλημα του τραυματισμού του, από τον αγώνα με την Εσθονία.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έβγαλε κανονικά το σημερινό (10/9) πρόγραμμα προετοιμασίας της Εθνικής Ανδρών στη «Μαξ Σμέλινγκ Χάλε» και θα ενισχύσει την προσπάθεια της «γαλανόλευκης» στην αυριανή (11/9, 21:45) νοκ-άουτ αναμέτρηση με την Τσεχία, στους «16» του Ευρωμπάσκετ 2022.

Ο σούπερ σταρ των Μιλγουόκι Μπακς συμμετείχε χωρίς πρόβλημα στην προπόνηση του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος, παραμονή του κρίσιμου αγώνα, δείχνοντας να μην πτοείται από τον τραυματισμό που υπέστη στην αναμέτρηση με την Εσθονία, στο κλείσιμο της αυλαίας της φάσης των ομίλων.

Αυτό σημαίνει ότι η Εθνική Ελλάδας θα παραταχθεί πλήρης απέναντι στην Τσεχία, καθώς ο ομοσπονδιακός τεχνικός, Δημήτρης Ιτούδης, θα έχει όλους τους παίκτες στη διάθεση του στο ματς για την πρόκριση στην οκτάδα, όπου περιμένει η Γερμανία.

Ειδήσεις σήμερα:

Πόλεμος στην Ουκρανία: Η μεγάλη αντεπίθεση του Κιέβου

Ενδοοικογενειακή βία: Χτύπησε και απείλησε την 18χρονη έγκυο σύζυγο του ότι θα τη σκοτώσει

Ρίο - Αντίρριο: Επιχείρηση διάσωσης για κολυμβήτριες (εικόνες)