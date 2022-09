Κόσμος

Μεξικό: Νεκροί από σύγκρουση τουριστικού λεωφορείου με βυτιοφόρο

Τραγωδία στο Μεξικό από την σύγκρουση τουριστικού λεωφορείου με βυτιοφόρο που μετέφερε καύσιμα.



Τουλάχιστον 18 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους χθες Σάββατο, όταν ένα τουριστικό λεωφορείο συγκρούστηκε με βυτιοφόρο που μετέφερε καύσιμα και τα δύο οχήματα τυλίχθηκαν στις φλόγες σε αυτοκινητόδρομο της βορειοανατολικής πολιτείας Ταμαουλίπας, στο Μεξικό.

Το λεωφορείο ανήκει στην εταιρεία Castanuelas Tours και είχε αναχωρήσει από την πόλη Χουεχούτλα.

Η κυκλοφορία στον τόπο του δυστυχήματος διακόπηκε προσωρινά, ενώ οι αρχές διεξάγουν έρευνα για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, το πρώτο επτάμηνο του έτους 9.315 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους σε τροχαία δυστυχήματα στο Μεξικό.

