ΔΕΘ - Χατζηθεοδοσίου: Πρώτη φορά δεν ανακοινώθηκαν μέτρα για τους μικρομεσαίους

Τι αναφέρει σε δήλωση του ο Πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, στον απόηχο των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού απο το βήμα της ΔΕΘ.

Ο Πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, σε δήλωση του, σχολιάζοντας την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στην ΔΕΘ και την δέσμη 21 μέτρων που εξήγγειλε, αναφέρει τα εξής:

«Από το περιεχόμενο των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού φάνηκε η πρόθεση της κυβέρνησης να στηρίξει τους πιο ευάλωτους.

Κάθε παρέμβαση που στοχεύει στην αύξηση του εισοδήματος των πολιτών είναι οπωσδήποτε θετική. Δημιουργεί ελπίδα για μία βελτίωση της εικόνας της αγοράς και αυτό γιατί εκτιμούμε ότι ένα μέρος της ενίσχυσης προς τους χαμηλόμισθους, τους χαμηλοσυνταξιούχους, γενικότερα προς τα φτωχότερα νοικοκυριά, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αύξηση της κατανάλωσης.

Στον αντίποδα όμως, υπάρχει έντονος προβληματισμός των μικρομεσαίων καθώς για πρώτη φορά σε Δ.Ε.Θ. δεν ακούστηκαν ουσιαστικά μέτρα για την στήριξη τους. Δεν είδαμε δηλαδή να εφαρμόζεται στην πράξη η δέσμευση που είχε δώσει η κυβέρνηση, τόσο προεκλογικά όσο και αυτά τα τρία χρόνια διακυβέρνησης.

Περιμέναμε παρεμβάσεις ενεργειακής υποστήριξης για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που αγωνίζονται να παραμείνουν σε λειτουργία. Μία συνολική ρύθμιση για τις οφειλές που διαρκώς αυξάνονται εξαιτίας της ακρίβειας και του περιορισμού της κατανάλωσης. Την κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος, ενός μνημονιακού μέτρου που λειτουργεί ως «χαράτσι» για τους επαγγελματίες. Γενικότερα δεν ακούσαμε μέτρα που έχουν ως στόχευση τη διάσωση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε πρώτο χρόνο και την ανάπτυξη τους σε δεύτερο.

Εφόσον δεν ληφθούν –έστω και τώρα- αποφάσεις για πιο γενναίες παρεμβάσεις ώστε να αποκτήσουν προοπτικές βιωσιμότητας χιλιάδες μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, ο φετινός χειμώνας δεν θα είναι για αυτές απλώς δύσκολος αλλά ο τελευταίος που θα λειτουργήσουν. Και αυτή η εξέλιξη δεν επηρεάζει μόνο τους ίδιους τους επιχειρηματίες αλλά όλη την κοινωνία καθώς θα πληγεί η απασχόληση αλλά και η πορεία των δημοσίων εσόδων».

