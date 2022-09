Πολιτική

ΔΕΘ - Μητσοτάκης: η συνέντευξη Τύπου του Πρωθυπουργού (βίντεο)

Η συνέντευξη Τύπου του Πρωθυπουργού στο «Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο», στο πλαίσιο της 86ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Συνέντευξη Τύπου παραχώρησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης το μεσημέρι της Κυριακή, στο «Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο», στο πλαίσιο της 86ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

"Είμαστε απολύτως συνεπείς στο ότι έχουμε εξαγγείλει και το πακέτο μέτρων που ανακοινώσαμε χθες θα υλοποιηθεί πλήρως. Μπορούμε να επιτυγχάνουμε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης και να στηρίζουμε την κοινωνία. Τα μέτρα που λαμβάνουμε έρχονται σε απόλυτη εναρμόνιση με τους στόχους του προϋπολογισμού", ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου στο πλαίσιο της ΔΕΘ.

Δείτε αναλυτικά ΕΔΩ τις αναφορές του Πρωθυπουργού στην Συνέντευξη Τύπου:

Ο πρωθυπουργός εξήγγειλε το Σάββατο δέσμη 21 μέτρων με σκοπό τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων, με το συνολικό προϋπολογισμό τους να φτάνει τα 5,5 δισ. ευρώ.

O Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε παρέμβαση του κράτους για τη μείωση του κόστους του πετρελαίου θέρμανσης στην αντλία ενόψει του δύσκολου χειμώνα, ενώ παράλληλα εξήγγειλε τον διπλασιασμό του συνολικού ποσού που θα διατεθεί εφέτος (σε 300 εκατ. ευρώ από 174 εκατ. ευρώ την περασμένη περίοδο). Το επίδομα θα αφορά σε 1.300.000 νοικοκυριά της χώρας, ενώ θα δίδεται διπλάσιο επίδομα σε όλους όσοι καταναλώσουν για πρώτη φορά εφέτος πετρέλαιο ή άλλες μορφές καυσίμου, πλην φυσικού αερίου.

Επίσης, μία από τις πιο σημαντικές εξαγγελίες είναι και η κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης, που αναμένεται να ανακουφίσει περισσότερους από 2,7 εκατ. φορολογούμενους.

