Ράλι Ακρόπολις: εντυπωσιακή τούμπα αγωνιστικού στην ειδική του Ελευθεροχωρίου (βίντεο)

Το αυτοκίνητο καθώς έπαιρνε τη στροφή ντελάπαρε και αναποδογύρισε. Έντρομοι οι θεατές.

To Ράλι Ακρόπολις, εντυπωσιάζει από κάθε άποψη τους λάτρεις του μηχανοκίνητου αθλητισμού και όχι μόνο.

Εκτός από τις εντυπωσιακές στιγμές όμως, χάρισε και άτυχες στιγμές, χωρίς ευτυχώςνα υπάρξει τραυματισμός.

Πιο συγκεκριμένα, στην τελευταία - και φαρμακερή όπως αποδείχτηκε - ειδική του Ελευθεροχωρίου το πλήρωμα των Yohan ROSSEL και Valentin SARREAUD που βρισκόταν μέχρι εκείνη την ώρα στην 9η θέση της γενικής, αναποδογύρισε και κάπου εκεί ο αγώνας τελείωσε για το CITROEN C3.

Πηγή: lamiareport.gr

