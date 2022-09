Αθλητικά

Eurobasket: Τεράστια ανατροπή της Ιταλίας κόντρα στο φαβορί Σερβία

Με αντεπίθεση διαρκείας στο δεύτερο ημίχρονο, οι Ιταλοί πήραν το ροζ φύλλο αγώνα αν και βρέθηκαν στο -14, απέναντι στο μεγάλο φαβορί της διοργάνωσης.

Το πείσμα των Ιταλών και η εξωπραγματική τους τέταρτη περίοδος έφερε ανατροπή δεδομένων στη φάση των «16» του Ευρωμπάσκετ 2022 στο Βερολίνο, με τους «Ατζούρι» να θέτουν εκτός συνέχειας το φαβορί της διοργάνωσης, Σερβία! Η Ιταλία απέκλεισε με το τελικό 94-86 τους «Πλάβι», «αρπάζοντας» το «εισιτήριο» για τα προημιτελικά, όπου θα αντιμετωπίσει τη Γαλλία (14/9).

«Ήρωας» των Ιταλών ο Σιμόνε Φοντέκιο, ο οποίος στο 1:46΄ για τη λήξη είχε καθοριστικό κλέψιμο στον Γιόκιτς, για να ξεχυθεί στον αιφνιδιασμό και με γκολ-φάουλ να γράψει το καταδικαστικό για τη Σερβία 91-79! Τεράστια η συμβολή και του Μάρκο Σπίσου, ο οποίος με 22 πόντους (6/9 τρίποντα) φρόντισε να κρατήσει όρθια την Ιταλία, η οποία είχε βρεθεί ακόμη και στο -14! Κι όλα αυτά με τον τεχνικό των θριαμβευτών, Τζιανμάρκο Ποτσέκο, να αποβάλλεται στην τρίτη περίοδο και να περιορίζεται σε ρόλο θεατή! Εξαιρετικός και ο Νικολο Μέλι με 21 πόντους.

Από τους Σέρβους, οι οποίοι πλήρωσαν την... αλαζονεία που είχε προκύψει από τον τίτλο του απόλυτου φαβορί, ξεχώρισε ο συνήθης-ύποπτος Νίκολα Γιόκιτς με 32 πόντους και 13 ριμπάουντ.

Τα δεκάλεπτα: 28-20, 51-45, 68-66, 86-94

Με τον Γιόκιτς να κυριαρχεί στην αντίπαλη ρακέτα και την περιφέρεια να λειτουργεί αψεγάδιαστα, η Σερβία κυριάρχησε με το... καλησπέρα της αναμέτρησης, ξέφυγε με +11 (24-13) στο 8΄, ενώ στο 14΄ βρέθηκε ακόμη και στο +14 (38-24). Με την περιφέρεια της Ιταλίας όμως να απαντά, οι «Ατζούρι» μάζεψαν τη διαφορά και πήραν το δρόμο προς τα αποδυτήρια στο -6 (51-45).

Τα τρίποντα συνέχισαν να γεμίζουν αυτοπεποίθηση τους Ιταλούς, οι οποίοι στην τρίτη περίοδο πέτυχαν την ανατροπή, μετά από «βόμβα» του Σπίσου από τα 6.75 (66-63 στο 28΄), για να πάρει την κατάσταση στα χέρια του ο Γιόκιτς και να κρατήσει το προβάδισμα για τη Σερβία στο 30΄ (68-66).

Ωστόσο, στον... επίλογο της αναμέτρησης, η Ιταλία ήταν η απόλυτη κυρίαρχος κι ανεβάζοντας το ρυθμό της άμυνάς της απάντησε με επιμέρους σκορ 16-2, γράφοντας το 82-70 στο 35΄! Η ευστοχία των «Ατζούρι» από τη γραμμή των ελευθέρων βολών δεν επεφύλασσε ανατροπές, με τους Σέρβους να βλέπουν τον χρόνο να κυλά βασανιστικά και τους ίδιους να τα έχουν χάσει από το σοκ της ανατροπής... Ο Φοντέκιο, άλλωστε, φρόντισε στο 1:46΄ για τη λήξη να σφραγίσει την επιτυχία με κλέψιμο στον Γιόκιτς και... γκολ-φάουλ στον αιφνιδιασμό, διαμορφώνοντας το μη αναστρέψιμο 91-79...

ΣΕΡΒΙΑ (Σβέτισλαν Πέσιτς): Νταβίντοβατς, Γκούντουριτς 2, Γιάγκοντιτς - Κουρίτζα 6 (2), Γιάραμαζ, Γιόκιτς 32 (2), Κάλινιτς 12 (3), Λούτσιτς 8, Μαρίνκοβιτς 8 (2), Μίτσιτς 16 (1), Μιλουτίνοβ 2.

ΙΤΑΛΙΑ (Τζανμάρκο Ποτσέκο): Μπιλίγκα, Ντατόμε 6 (1), Φοντέκιο 19 (3), Μάνιον 2, Μέλι 21 (3), Παγιόλα 1, Πολονάρα 16 (3), Ρίτσι 2, Σπίσου 22 (6), Τονούτ 5.

