Πολιτική

Σχολεία - Μακρή στον ΑΝΤ1: το Υπουργείο βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα (βίντεο)

Τι ανέφερε στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα" η υφυπουργός, Ζέττα Μακρή για τη νέα σχολική χρονιά.

Η Ζέττα Μακρή, Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, μίλησε στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα" με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς και τον αγιασμό που πραγματοποιήθηκε σήμερα στα σχολεία της χώρας.

Η κ. Μακρή, ξεκίνησε αναφέροντας ότι η εκπαιδευτική διαδικασία, είναι μια ζώσα διαδικασία που χρειάζεται συνεχώς την προσοχή μας και διαρκώς βελτιώσεις. Όπως τόνισε φέτος είναι στις θέσεις τους περισσότεροι κατά 8600.

Σχετικά με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς η υφυπουργός, τόνισε πως το Υπουργείο βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα. Δεν υπάρχουν κενά από συνταξιοδοτήσεις καθώς οι αιτήσεις έχουν υποβληθεί από την προηγούμενη χρονιά ενώ, απουσίες καθηγητών και δασκάλων, πχ λόγω ασθενείας ή εγκυμοσύνης, δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν.

Εαν οι γονείς, θέλουν να βάλουν στα παιδιά τους μάσκα δεν απαγορεύεται φυσικά, όμως η απόφαση των ειδικών με τα επιδημιολογικά δεδομένα είναι ότι είναι προαιρετική.