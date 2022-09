Κοινωνία

Φωτιά σε σκάφος στη Μαρίνα Αλίμου

Από την έκρηξη προκήθηκε πυρκαγιά και τραυματίστηκε μέλος του πληρώματος του σκάφους.

Φωτιά ξέσπασε μετά από έκρηξη στο μηχανοστάσιο σκάφους στη Μαρίνα Αλίμου το μεσημέρι της Δευτέρας.

Η πυρκαγιά στο ελλιμενισμένο σκάφος περιορίστηκε άμεσα, όμως υπάρχει τουλάχιστον ένας τραυματισμός, 28χρονου μέλους του πληρώματος απο την έκρηξη.

Ο 28χρονος, έχει μεταφερθεί στο Γ.Ν. Ασκληπιείο Βούλας και διακομίζεται στο Π.Γ.Ν. Αττικόν.

