Κοινωνία

Θεσσαλονίκη: Δεκατριάχρονος διακινούσε μετανάστες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συνοδηγός στο όχημα που είχε κλέψει ήταν μία 17χρονη που "έδωσε" στις αρχές και τον 13χρονο οδηγό.

Δεκατριάχρονος φέρεται να διακίνησε παράτυπους μετανάστες με κλεμμένο αυτοκίνητο, έναντι ποσού 350 ευρώ, το οποίο επρόκειτο να εισπράξει για δρομολόγιο από την Καβάλα προς τη Θεσσαλονίκη. Αυτό αποκάλυψε η 17χρονη φίλη του (ημεδαπή), η οποία συνελήφθη ως συνοδηγός του συγκεκριμένου οχήματος και απολογήθηκε σήμερα στον ανακριτή.

Η 17χρονη αφέθηκε τελικά ελεύθερη υπό τον όρο της ανάθεσης της επιμέλειάς της σε επιμελητή ανηλίκων, ενώ ο οδηγός αναζητείται από τις αστυνομικές αρχές, αφού κατάφερε να διαφύγει.

Επρόκειτο για μία ακόμη υπόθεση παράνομης διακίνησης μεταναστών που αποκάλυψαν αστυνομικοί της Θεσσαλονίκης, όταν το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου αυτοκίνητο που κινούνταν στην Εγνατία Οδό (στο ύψος των διοδίων της Ανάληψης) εντοπίστηκε να μεταφέρει τρεις μετανάστες από τη Συρία. Ο οδηγός του οχήματος δεν σταμάτησε στο σήμα των αστυνομικών, ανέπτυξε ταχύτητα και ακολούθησε καταδίωξη. Τελικά προσέκρουσε σε προστατευτικές μπάρες, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφρά ένας εκ των διακινούμενων.

Η 17χρονη συνελήφθη επιτόπου, ενώ ο οδηγός εγκατέλειψε το αυτοκίνητο και εξαφανίστηκε. Η ανήλικη κατηγορούμενη υπέδειξε στην απολογία της ως οδηγό τον 13χρονο φίλο της (ημεδαπό), λέγοντας ότι πείστηκε από δύο μετανάστες να κάνει την μεταφορά έναντι χρηματική αμοιβής. Όπως απολογήθηκε, η ίδια δεν γνώριζε τίποτα για την μεταφορά, ενώ το όχημα που χρησιμοποιήθηκε -κατά την ίδια- ανήκει στην θεία της και το αφαίρεσαν χωρίς τη συναίνεσή της.

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη: Γατάκι ποδοπατήθηκε μέχρι θανάτου (βίντεο)

Σχολεία: Σε Δημοτικό της Δραπετσώνας για τον αγιασμό ο Μητσοτάκης (εικόνες)

Κόρινθος: Παππούς πέθανε στη βάφτιση της εγγονής του