Θεσσαλονίκη

Τροχαίο με μετανάστες: Επεισοδιακή καταδίωξη και χειροπέδες σε 17χρονη

Άφαντος ο οδηγός του οχήματος. Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος της ανήλικης.



Επεισοδιακή ήταν η καταδίωξη αυτοκινήτου που μετέφερε μετανάστες, το απόγευμα του Σαββάτου, στην Εγνατία οδό. Στο ύψος των διοδίων Ανάληψης, αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας Λητής εντόπισαν Ι.Χ.Ε, στο οποίο έγινε σήμα προκειμένου να ελεγχθεί, πλην όμως ο οδηγός δεν συμμορφώθηκε και ανέπτυξε ταχύτητα, με αποτέλεσμα στην έξοδο Ωραιοκάστρου να χάσει τον έλεγχο του οχήματος και να προσκρούσει στις προστατευτικές μπάρες.

Ο οδηγός του αυτοκίνητου δεν εντοπίστηκε ενώ εντός του οχήματος βρέθηκε μια 17χρονη ημεδαπή, η οποία και συνελήφθη, καθώς και τρεις μετανάστες που στερούνταν ταξιδιωτικών εγγραφών, εκ των οποίων ο ένας τραυματίστηκε ελαφρά από την πρόσκρουση και μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο.

Η συλληφθείσα, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος της από αστυνομικούς των Τμημάτων Διαχείρισης Μετανάστευσης Θεσσαλονίκης, θα οδηγηθεί στην αρμόδια δικαστική Αρχή.

