Εδιμβούργο - Βασίλισσα Ελισάβετ: Σε λαϊκό προσκύνημα η σορός της (εικόνες)

Επικεφαλής της πομπής της μεταφοράς της σορού στον Καθεδρικό Ναό του Εδιμβούργου, ήταν ο βασιλιάς Κάρολος Γ' ο οποίος είχε δίπλα του τα αδέλφια του.

Ξεκίνησε λίγα λεπτά πριν από τις 17.00 η πομπή που συνοδεύει τη σορό της Ελισάβετ Β΄ μέχρι τον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Αιγιδίου στο Εδιμβούργο, με επικεφαλής τον βασιλιά Κάρολο Γ΄, ο οποίος συνοδεύεται από τα αδέλφια του, την πριγκίπισσα Άννα και τους πρίγκιπες Άντριου και Έντουαρντ.

Την αυτοκινητοπομπή περιστοιχίζουν στρατιωτικοί ντυμένοι με σκωτσέζικες ενδυμασίες. Μετά την επιμνημόσυνη δέηση, η σορός της βασίλισσας θα εκτεθεί σε λαϊκό προσκύνημα.

Χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν κατά μήκος του Ρόαγιαλ Μάιλ, της κεντρικής αρτηρίας της πρωτεύουσας της Σκωτίας, για να αποχαιρετίσουν τη βασίλισσα.

