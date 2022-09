Κόσμος

Μεταναστευτικό: Γυναίκες και παιδιά πέθαναν από δίψα σε τουρκικό πλεούμενο

Ακόμη και οι διασωθέντες μετανάστες έφεραν όλοι τους σοβαρά εγκαύματα και κινδύνευαν να πεθάνουν από την πείνα. Τι αναφέρει η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ.



Δυο μικρά παιδιά (μόλις ενός και δύο ετών) ένας δωδεκάχρονος και τρεις γυναίκες πέθαναν από δίψα σε πλεούμενο που ξεκίνησε από την Τουρκία, με προορισμό την Σικελία.

«Έξι Σύριοι πρόσφυγες έχασαν την ζωή τους από δίψα, πείνα και εγκαύματα. Είναι κάτι το απαράδεκτο και ο μόνος τρόπος για να προληφθούν οι τραγωδίες αυτές, είναι να ενισχυθεί η παροχή βοήθειας στην θάλασσα», υπογραμμίζει η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες.

Στο Ποτσάλο της Σικελίας μεταφέρθηκαν, με ταχύπλοο της ιταλικής ακτοφυλακής, είκοσι έξι διασωθέντες. Φέρουν όλοι τους σοβαρά εγκαύματα, λόγω της μακράς παραμονής κάτω από τον ήλιο.

Πρώτο προσέφερε τη βοήθειά του στους πρόσφυγες το εμπορικό πλοίο Arizona και στην συνέχεια κινητοποιήθηκε, από την Σικελία, η Ιταλική Ακτοφυλακή.