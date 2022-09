Life

“Παγιδευμένοι”: Γνωρίστε τους δύο πρωταγωνιστές της δραματικής σειράς (εικόνες)

Η νέα δραματική σειρά του ΑΝΤ1, «Παγιδευμένοι» θα ξετυλίγει το νήμα μιας δυνατής ιστορίας που θα μας καθηλώσει με την καταιγιστική πλοκή και τις συνεχείς ανατροπές της.

Μία δολοφονία ενώνει τον δρόμο δύο ανθρώπων, εγκλωβίζοντάς τους σε έναν κυκεώνα συνταρακτικών αποκαλύψεων.

Παγιδευμένοι στη δίνη καταλυτικών για τη ζωή τους γεγονότων, αναζητούν την αλήθεια και τη λύτρωση…

Η νέα δραματική σειρά του ΑΝΤ1, «Παγιδευμένοι» έρχεται τη Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου και κάθε Δευτέρα έως και Τετάρτη, στις 22:00 θα ξετυλίγει το νήμα μιας δυνατής ιστορίας που θα μας καθηλώσει με την καταιγιστική πλοκή και τις συνεχείς ανατροπές της.

H σειρά «Παγιδευμένοι» βασίζεται στο format «YARGI» των Kerem Catay (creator) και Sema Ergenekon (original screenplay), παραγωγής Ay Yapim.

Διανέμεται από την Madd.

ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΡΚΕΤΟΣ (Εισαγγελέας) – ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ

Ο Δημήτρης είναι ένας καταξιωμένος Εισαγγελέας. Η δικαιοσύνη, το καθήκον και η ηθική είναι γι’ αυτόν πάνω από όλα. Γοητευτικός και έξυπνος, είναι υπόδειγμα γιου, άνδρα, ανθρώπου, επαγγελματία. Έχει πάρει από τον πατέρα του την έντονη αίσθηση του καθήκοντος και της αψεγάδιαστης ηθικής. Ψυχρός και αντικειμενικός όταν πρόκειται για τη δουλειά του, βαθιά συναισθηματικός και τρυφερός με τους ανθρώπους που αγαπάει.

Ακολουθεί τον Νόμο κατά γράμμα και όλοι τον αντιμετωπίζουν με τον απόλυτο σεβασμό.

Για τον Δημήτρη, ο Νόμος και η Δικαιοσύνη ταυτίζονται.

Τις αρχές του δεν τις προδίδει για κανέναν. Ούτε για την ίδια του την οικογένεια, την οποία λατρεύει. Έχει ιδιαίτερα τρυφερή σχέση με την οκτάχρονη αδελφή του, ενώ με τον εικοσάχρονο αδελφό του, όσο κι αν έχει προσπαθήσει, δεν κατάφερε ποτέ να έρθει όσο κοντά θα ήθελε. Αν και είναι άνθρωπος που δεν παρεκκλίνει από τα στερεότυπά του, γοητεύεται από τους ανθρώπους που μπορούν να το κάνουν. Όταν ο αδερφός του κρίνεται ύποπτος για φόνο και ο ίδιος αναγκάζεται να συνεργαστεί με τη δικηγόρο Άννα Ροδίτη, πολλά από τα στιβαρά «πιστεύω» του θα ανατραπούν και οι αρχές του θα κλονιστούν, βάζοντάς τον σε διλήμματα που δεν θα μπορεί να αντιμετωπίσει…

ΑΝΝΑ ΡΟΔΙΤΗ (Δικηγόρος) – ΜΑΡΘΑ ΛΑΜΠΙΡΗ-ΦΕΝΤΟΡΟΥΦ

Η Άννα είναι μια νεαρή, μάχιμη δικηγόρος. Έξυπνη, σπιρτόζα, πεισματάρα και δυναμική, μετέρχεται όλων των μέσων για να φτάσει στην αλήθεια, ακόμη και με παράτυπους τρόπους.

Όταν ήταν ακόμη φοιτήτρια, ο πατέρας της καταδικάστηκε και φυλακίστηκε για ένα έγκλημα που δεν είχε κάνει, γεγονός που καθόρισε τον χαρακτήρα της.

Για την Άννα, άλλο είναι ο Νόμος και άλλο η Δικαιοσύνη.

Σε αντίθεση με τον Δημήτρη, η Άννα δεν στέκεται στους τύπους. Για εκείνη, κάθε τρόπος είναι θεμιτός προκειμένου να φτάσει στην αλήθεια. Από μικρή που έλειπε ο πατέρας της σε ταξίδια, αλλά ιδίως μετά τη φυλάκισή του, έγινε αρχηγός και προστάτης της οικογένειάς της. Λατρεύει τη μικρή αδελφή της, Μυρτώ, ενώ η σχέση της με τη μεγαλύτερη αδελφή της δοκιμάζεται συνεχώς. Δεν θέλει ποτέ να δείχνει αδύναμη κι έχει έναν δικό της τρόπο να αντιμετωπίζει τον πόνο. Η συνάντησή της με τον Δημήτρη θα είναι καθοριστική και θα τη φέρει αντιμέτωπη με όλα όσα προασπίζεται. Όταν θα βρεθεί μπροστά σε ένα τεράστιο ηθικό και συναισθηματικό δίλημμα, θα συγκρουστεί με όλους όσους αγαπά…

ΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους ο Μιχάλης Λεβεντογιάννης (Δημήτρης Μαρκέτος) και η Μάρθα Λαμπίρη – Φεντόρουφ (Άννα Ροδίτη).

Πρωταγωνιστούν: Κίμωνας Κουρής, Πέτρος Λαγούτης, Δημήτρης Ξανθόπουλος, Στάθης Σταμουλακάτος, Σταύρος Τσουμάνης, Βασίλης Τριανταφύλλου, Σόλωνας Τσούνης, Μαριλένα Ράδου, Ναταλία Πελέκα, Άννα Καλαϊτζίδου, Σοφία Μανωλάκου, Άννα Πορφύρη, Αθηνά Ροδίτου, , Νίκος Ιωαννίδης, Βίκτωρας Πέτσας, Μαρία Μαραγκού, Δημήτρης Πίτσος, Αλίκη Κακολύρη, Παύλος Πιέρρος, Γεωργία Ματσούκα, Αλεξάνδρα Ούστα, Εβελίνα Γουρνά, Αστέρης Κρικώνης, Αλεξάνδρα Στεργίου, Βασίλης Αφεντούλης, Ανδρομάχη Δαυλού, Γιάννης Ζωγράφος, Φώτης Πετρίδης, Κωστής Ραμπαβίλας, Δήμητρα Καρακωνσταντή, Μάνος Γερονυμάκης.

Στον ρόλο του Σπύρου Μαρκέτου ο Παύλος Ορκόπουλος

Στον ρόλο του Γεράσιμου Μαρκέτου ο Στέφανος Κυριακίδης

Στον ρόλο της Ειρήνης Ροδίτη η Ντίνα Μιχαηλίδου

Στον ρόλο της Χρύσας Ροδίτη η Σοφία Φαραζή

Στον ρόλο της Υβόννης Χατζή η Ταμίλλα Κουλίεβα

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Βίκυ Μανώλη

ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: Σωτηρία Ψευτούδη

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: PEDIO PRODUCTIONS

H δραματική σειρά «Παγιδευμένοι» κάνει πρεμιέρα στον ΑΝΤ1 τη Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου, και θα καθηλώνει το τηλεοπτικό κοινό με την καταιγιστική πλοκή της κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 22:00

#Pagidevmenoi

