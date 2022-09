Πολιτική

Μηταράκης: Fake news το καραβάνι προσφύγων στην Τουρκία

Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, διέψευσε κατηγορηματικά, τα δημοσιεύματα τουρκικών ΜΜΕ που κάνουν λόγο για καραβάνι προσφύγων με προορισμό την Ελλάδα.

«Δεν έχει ξεκινήσει να δημιουργείται καραβάνι προσφύγων και δεν αποδεικνύεται ως τώρα ότι η προσπάθεια ορισμένων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δημιουργεί ένα κλίμα κινητοποίησης», επεσήμανε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Νότης Μηταράκης, απαντώντας σε πληροφορίες που δημοσίευσαν τουρκικά ΜΜΕ για καραβάνι προσφύγων που ετοιμάζεται να φύγει από την Τουρκία.

Σε συνέντευξή του στοn ραδιοφωνικό σταθμό Σκάι, ο κ. Μηταράκης ανέφερε ότι για το θέμα αυτό έχει επικοινωνήσει με την Ευρωπαϊκή Ένωση και την αρμόδια επίτροπο Μετανάστευσης, την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ, τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης, την αρμόδια επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, «ενώ πλήρη ενημέρωση έχει και η Frontex και συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία ως προς το θέμα των συνόρων».

Επίσης, ο υπουργός Μετανάστευσης σημείωσε ότι «υπάρχει μια προσπάθεια στην Τουρκία για την εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού, ενώ την ίδια ώρα προσπαθούν να διώξουν μετανάστες οι Τούρκοι λόγω των δικών τους οικονομικών προβλημάτων που βιώνουν».

