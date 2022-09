Αθλητικά

Τένις - Σάκκαρη: 9η σε χρηματικά έπαθλα το 2022

Ποια τενίστρια είναι στην κορυφή της λίστας και ποιες άλλες συμπληρώνουν την πρώτη δεκάδα. Πόσα χρήματα από συμμετοχές σε αγώνες έχει κερδίσει έκαστη.

H Μαρία Σάκκαρη, η οποία υποχώρησε αυτή την εβδομάδα από την 3η στην 6η θέση της παγκόσμιας κατάταξης στο τένις (WTA), είναι 9η στη λίστα με τα χρηματικά έπαθλα που έχει εισπράξει μέσα στο 2022.

H 27χρονη πρωταθλήτρια έχει συγκεντρώσει 1.612.432 δολάρια, ενώ ακόμη τρεις Ελληνίδες βρίσκονται στο top-500. Η Βαλεντίνη Γραμματικοπούλου είναι 182η (151.163 δολάρια), η Δέσποινα Παπαμιχαήλ 220ή (101.398) και η Σαπφώ Σακελλαρίδη είναι 336η (27.280).

H Ίγκα Σφιόντεκ, Νο 1 στην παγκόσμια κατάταξη, προηγείται και σε αυτή με τα χρηματικά έπαθλα για το 2022, έχοντας συγκεντρώσει 6.617.225 δολάρια, μπροστά από την Τυνήσια Ονς Ζαμπέρ (3.472.069), ενώ την πρώτη τριάδα συμπληρώνει η Έλενα Ριμπάκινα (3.451.088).

Oι πρώτες 500 τενίστριες της σχετικής κατάταξης (WTA Prize Money Leader) έχουν κερδίσει κάτι περισσότερο από 124 εκατομμύρια δολάρια στους πρώτους οκτώ μήνες της σεζόν του 2022.

Οι πρώτες δέκα τενίστριες της κατάταξης για το 2022:

Ίγκα Σφιόντεκ (Πολωνία) 6.617.225 δολάρια Ονς Ζαμπέρ (Τυνησία) 3.472.069 Έλενα Ριμπάκινα (Καζακστάν) 3.451.088 Τζέσικα Πέγκουλα (ΗΠΑ) 2.531.081 Κόκο Γκοφ (ΗΠΑ) 2.354.483 Άσλεϊ Μπάρτι (Αυστραλία) 2.289.320 Σιμόνα Χάλεπ (Ρουμανία) 2.173.197 Ντανιέλ Κόλινς (ΗΠΑ) 1.745.810 Μαρία Σάκκαρη (Ελλάδα) 1.612.432 Πάουλα Μπαντόσα (Ισπανία) 1.531.821

182. Βαλεντίνη Γραμματικοπούλου (Ελλάδα) 151.163 δολάρια

220. Δέσποινα Παπαμιχαήλ (Ελλάδα) 101.398

336. Σαπφώ Σακελλαρίδη (Ελλάδα) 27.280

Στην αντίστοιχη κατάταξη των ανδρών, ο Στέφανος Τσιτσιπας καταλαμβάνει την 4η θέση.

