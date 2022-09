Αθλητικά

Σάκκαρη – Τσιτσιπάς: Η θέση τους στην παγκόσμια κατάταξη

Ο Αλκαράθ έγινε ο μικρότερος σε ηλικία τενίστας που ανεβαίνει στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης. Τεράστια η διαφορά της Σβιάτεκ από τις υπόλοιπες τενίστριες.

Ο Κάρλος Αλκαράθ, «έγραψε Ιστορία» στο παγκόσμιο τένις, καθώς κατακτώντας το US Open, ανέβηκε στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης κι έγινε ο μικρότερος σε ηλικία (σ.σ. 19 ετών και τεσσάρων μηνών), τενίστας, που βρίσκεται στο Νο 1 του κόσμου, από το 1973, οπότε και θεσμοθετήθηκε η σχετική βαθμολόγηση.

Ο Αλκαράθ, επικράτησε του Κάσπερ Ρούουντ στον τελικό της Νέας Υόρκης, με τον Νορβηγό, να «αναρριχάται» από το Νο 7 στο Νο 2 της παγκόσμιας κατάταξης, ενώ στο Νο 3, παρέμεινε ο Ισπανός, Ράφα Ναδάλ, παρά τον πρόωρο αποκλεισμό του στο US Open, από τον Αμερικανό, Φράνσις Τιαφόε.

Πίσω από τον Ισπανό, βρίσκεται ο Ρώσος -μέχρι σήμερα επικεφαλής- Ντανιίλ Μεντβέντεφ, ενώ ακολοθούν ο Γερμανός, Αλεξάντερ Ζβέρεφ και ο Στέφανος Τσιτσιπάς, με τον Νόβακ Τζόκοβιτς.

Η Μαρία Σάκκαρη έχασε τρεις θέσεις και βρίσκεται πλέον, στο Νο 6 της παγκόσμιας κατάταξης, που διατηρεί η WTA. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια, έχει 3.480 βαθμούς, ενώ στην πρώτη θέση και με... χαώδη διαφορά από τις συναθλήτριες της, παραμένει η Πολωνή, θριαμβεύτρια του US Open, Ιγκα Σβιάτεκ με 10.365 βαθμούς.

