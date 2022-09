Αθλητικά

Αλκαράθ: κατέκτησε το US Open και την 1η θέση στην παγκόσμια κατάταξη

Ιστορία έγραψε ο Ισπανός τενίστας που ανέβηκε στο νούμερο ένα της παγκόσμιας κατάταξης.

Ο Κάρλος Αλκαράθ, απέκτησε μία ξεχωριστή σελίδα στην Ιστορία του παγκόσμιου τένις, καθώς έγινε ο μικρότερος σε ηλικία, επικεφαλής της παγκόσμιας κατάταξης. Ο Ισπανός πρωταθλητής, ανέβηκε στο Νο 1 του κόσμου σε ηλικία μόλις 19 ετών, μετά την νίκη του με 6-4, 2-6, 7-6 (1), 6-3 επί του Νορβηγού, Κάσπερ Ρούουντ στον τελικό του US Open, που ολοκληρώθηκε στην Νέα Υόρκη. Το σχετικό ρεκόρ, ανήκε στον Αυστραλό, Λέϊτον Χιούϊτ, ο οποίος στις 19 Νοεμβρίου 2001 και σε ηλικία 20 ετών και εννέα μηνών, βρέθηκε στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης.

Για τρεις ώρες και 20 λεπτά, ο Αλκαράθ και ο Ρούουντ, πρόσφεραν πλούσιο θέαμα στους 24.000 φιλάθλους που βρέθηκαν στο γήπεδο Arthur-Ashe, αλλά και στα εκατομμύρια τηλεθεατών, ενώ πλέον, ο 23χρονος Νορβηγός «σκαρφάλωσε» από το Νο 7 στο Νο 2 της παγκόσμιας κατάταξης.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι ο Αλκαράθ κατέρριψε ακόμη ένα ρεκόρ στην σειρά των Grand Slams, καθώς για να φθάσει στην κατάκτηση του US Open, αγωνίσθηκε 23 ώρες και 40 λεπτά, ενώ το προηγούμενο ρεκόρ, κατείχε ο Νοτιοαφρικανός, Κέβιν Αντερσον, ο οποίος έχασε στον τελικό του Wimbledon το 2018, αφού πέρασε 23 ώρες και 20 λεπτά στα κορτ.

«Είναι απίστευτο να αφήνεις το ίχνος σου στην Ιστορία», δήλωσε λίγο μετά το τέλος της αναμέτρησης ο Αλκαράθ και πρόσθεσε: «Είναι τρελό. Ποτέ δεν φανταζόμουν ότι θα το πετύχω στα 19 μου. Έγιναν όλα τόσο γρήγορα. Είναι απίστευτο. Το ονειρευόμουν από παιδί, από τότε που άρχισα να παίζω τένις. Το να σηκώνεις αυτό το τρόπαιο είναι υπέροχο. Είναι απίστευτο να αφήσω στην Ιστορία, το όνομά μου. Αλλά αυτό που πέτυχαν οι Big 3 (Φέντερερ, Ναδάλ, Τζόκοβιτς), να διατηρήσουν αυτό το επίπεδο για είκοσι χρόνια είναι ακόμα πιο δύσκολο. Δεν θέλω να συγκρίνω τον εαυτό μου με αυτούς. Τους θαυμάζω. Εχω πολλά περιθώρια βελτίωσης από ψυχική, πνευματική, αγωνιστική και σωματική άποψη. Ο πρώτος μου τίτλος σε Grand Slam και η θέση του Nο 1, έφθασε πολύ γρήγορα, αλλά δεν πρέπει μείνω στάσιμος και στην ζώνη άνεσής μου. Πρέπει να εξελιχθώ και να βελτιωθώ. Επαιξα υπέροχο τένις, αλλά έδειξα επίσης ένα υπέροχο ψυχικό επίπεδο και καρδιά. Παραμένω το ίδιο αγόρι, θα συνεχίσω να βγαίνω στους δρόμους στο χωριό μου, να χαιρετώ κόσμο. Είμαι υπερήφανος που είμαι από το Ελ Παλμάρ, που είμαι από τη Μούρθια και είμαι Ισπανός. Φυσικά, θα μου συμβούν πράγματα που ποτέ δεν φανταζόμουν ότι θα μου συνέβαιναν στα 19 μου, αλλά γνωρίζοντας τον εαυτό μου, θα είναι εύκολο για εμένα να κρατήσω τα πόδια μου στο έδαφος. Θα παραμείνω το ίδιο αγόρι, με τους φίλους και την οικογένειά του. Επιστρέφω στην Ισπανία, θα πάω να δω τους φίλους μου, την οικογένειά μου και θα είμαι όπως πάντα, θα σκεφθώ μόνο να γιορτάσω μαζί τους, τίποτε άλλο. Οσον αφορά στο τένις, είναι προφανές ότι θέλω να συνεχίσω να εργάζομαι, να κερδίσω τίτλους, να μείνω όσο πιο ψηλά γίνεται στην ιεραρχία για μεγάλο χρονικό διάστημα, όπως έκαναν οι Big 3. Και για αυτό δεν πρέπει να σταματήσω, πρέπει να συνεχίσω να εργάζομαι. Απολαμβάνω την στιγμή. Απολαμβάνω να κρατάω αυτό το κύπελλο στα χέρια μου. Αλλά, φυσικά, θέλω περισσότερα! Θέλω να μείνω στην κορυφή για πολλές εβδομάδες, ελπίζω για πολλά χρόνια. θα δουλέψω σκληρά μετά από αυτές τις δύο εξαιρετικές εβδομάδες και θα παλέψω για να κερδίσω περισσότερα τρόπαια σαν αυτό».

