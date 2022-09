Κοινωνία

Θεσσαλονίκη: Ανήλικος ξυλοκοπήθηκε από τους ληστές του

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε ο ανήλικος, ο οποίος τραυματίστηκε, αφού προέβαλε αντίσταση στην ομάδα που τον λήστεψε.

Απόπειρα ληστείας σε βάρος ενός ανήλικου σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης στη δυτική Θεσσαλονίκη.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Λαγκαδά, στο ύψος των κοιμητηρίων της Αγίας Παρασκευής, γύρω στις 21:00 της Τρίτης.

Το θύμα αντιστάθηκε και δέχτηκε χτυπήματα από τους άγνωστους δράστες.

Ο ανήλικος μεταφέρθηκε ελαφρά τραυματισμένος στο Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ.

Οι δράστες τράπηκαν σε φυγή.

Στο σημείο έσπευσε ισχυρή αστυνομική δύναμη που άρχισε τις αναζητήσεις.

Προσήχθη ένα άτομο που κρίθηκε ύποπτο.

