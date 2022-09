Life

Πέθανε ο γηραιότερος άνδρας στην Ιαπωνία

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 112 ετών ο Μικίζο Ουέντα, ο Ιάπωνας που κατείχε τον τίτλο του γηραιότερου άνδρα στη χώρα του Ανατέλλοντος Ηλίου, ανακοίνωσαν χθες Τρίτη οι αρχές της πόλης Νάρα.

Ο υπεραιωνόβιος κάτοικος της Νάρα γεννήθηκε τον Μάιο του 1910. Μετά τον θάνατο του Ουέντα, στις 9 Σεπτεμβρίου, το ιαπωνικό υπουργείο Υγείας αναμένεται να ανακοινώσει τις προσεχείς ημέρες ποιος είναι ο γηραιότερος εν ζωή άνδρας στην Ιαπωνία.

Η χώρα του Ανατέλλοντος Ηλίου έχει ένα από τα υψηλότερα προσδόκιμα ζωής σε όλον τον κόσμο και δεν είναι λίγοι οι Ιάπωνες που έχουν αναγνωριστεί ως οι γηραιότεροι άνθρωποι στον κόσμο.

Η Κανέ Τανάκα, την οποία είχε συμπεριλάβει το Βιβλίο των Ρεκόρ Γκίνες ως τον γηραιότερο άνθρωπο στον κόσμο, πέθανε στις 19 Απριλίου στην επαρχία Φουκουόκα σε ηλικία 119 ετών.

Μετά τον θάνατό της, ο γηραιότερος κάτοικος της Ιαπωνίας είναι πλέον η Φουσά Τατσούμι, 115 ετών, από την Οσάκα.

