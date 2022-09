Πολιτισμός

Δημήτρης Παντερμαλής – Μουσείο Ακρόπολης: Το αμφιθέατρο παίρνει το όνομά του

Οι αποφάσεις του Μουσείου μετά το θάνατο του προέδρου του, που σκόρπισε θλίψη στον Πολιτισμό.

«Το Διοικητικό Συμβούλιο και ο Γενικός Διευθυντής του Μουσείου Ακρόπολης αποχαιρετούν με βαθιά θλίψη τον Πρόεδρό τους Καθηγητή Δημήτριο Παντερμαλή και εκφράζουν τα θερμά συλλυπητήριά τους στους οικείους του», αναφέρεται από το Μουσείο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει:

1. Να καταθέσει στεφάνι κατά την εξόδιο ακολουθία του εκλιπόντος Προέδρου.

2. Να παραστούν τα μέλη του Δ.Σ. και ο Γενικός Διευθυντής στην εξόδιο ακολουθία.

3. Να δοθεί το όνομα του εκλιπόντος στο Αμφιθέατρο του Μουσείου Ακρόπολης.

4. Θεσπίζει μία υποτροφία Κλασικής Αρχαιολογίας του Μουσείου Ακρόπολης με το όνομα του εκλιπόντος, οι όροι της οποίας θα εξειδικευθούν και ανακοινωθούν.

