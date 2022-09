Κοινωνία

Φοιτητικό συλλαλητήριο: Ένταση και χημικά στα Προπύλαια (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τεταμένη η ατμόσφαιρα πριν καν ξεκινήσει η πορεία, μεταξύ διαδηλωτών και ΜΑΤ. Ξύλο, κυνηγητό και χημικά από τα Προπύλαια έως το Σύνταγμα.

Αρκετή ένταση επικράτηση και στο φοιτητικό συλλαλητήριο που διοργανώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης, από φοιτητές και εργαζόμενους στα ΑΕΙ κατά της Πανεπιστημιακής Αστυνομίας

Ακόμη και πριν ξεκινήσει η πορεία από τα Προπύλαια προς το Σύνταγμα, άρχισαν οι εχθροπραξίες…. μεταξύ των διαδηλωτών και ανδρών των ΜΑΤ που έκαναν χρήση χημικών.

Την ίδια ώρα η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, σε Πανεπιστημίου, Σταδίου και Αμαλίας, με τους δρόμους να παραδίδονται και πάλι στην κυκλοφορία λίγο μετά τις 9 όταν ολοκληρώθηκε η πορεία.

Ειδήσεις σήμερα:

Δίκη Φιλιππίδη: Ο Μπιμπίλας, η Νίνου, οι πάστες και τα… λαχεία

Βασίλισσα Ελισάβετ: Τελευταία “έξοδος” από το Παλάτι - Σε λαϊκό προσκύνημα η σορός της (εικόνες)

Δημήτρης Παντερμαλής – Μουσείο Ακρόπολης: Το αμφιθέατρο παίρνει το όνομά του